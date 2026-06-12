El papa alza la voz desde Canarias: “La dignidad humana no tiene pasaporte”

La enorme expectación que ha despertado la visita a Canarias del papa León XIV tendrá hoy el esperado desenlace en Tenerife, donde miles de personas lo esperan con emoción. Tras su multitudinario e intenso paso por Gran Canaria este jueves, tal y como sucediera en Madrid y Barcelona, el pontífice cerrará su visita a España en la Isla, desde donde partirá a las 15.00 horas hacia Roma.
Con las clases suspendidas y la recomendación de impulsar el teletrabajo para favorecer la movilidad, el papa llega al aeropuerto de Tenerife Norte en torno a las 09.10 horas donde será recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Desde ahí se trasladará hasta el centro de migrantes de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, donde se reunirá con usuarios para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas y que en los momentos más duros de la Ruta Atlántica llegó a albergar hasta 1.600.
La visión migratoria continuará con un encuentro con organizaciones y personas migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna a partir de las 10.10 horas. Tras la bienvenida del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, un grupo de cuatro personas migrantes compartirán sus historias y experiencias ante León XIV y los asistentes. Al término de este acto, se dirigirá hasta el Obispado a bordo de un coche de golf adaptado desde que el que saludará a unas 500 personas pertenecientes a colectivos vulnerables y entidades religiosas.
Ya en el Obispado, hará un breve descanso para, posteriormente, partir hacia Santa Cruz, donde recorrerá a bordo del papamóvil las principales calles de la capital -Leoncio Rodríguez, avenida La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza del Cabildo, avenida Marítima y avenida Francisco La Roche- hasta llegar al puerto, donde oficiará una misa para 32.000 personas.
Durante los momentos previos a la eucaristía, que arrancará a las 12.15 horas y contará con el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria, se proyectará un vídeo con imágenes de celebraciones, encuentros y acontecimientos significativos de las diferentes islas que conforman la diócesis, acompañado por diversos mensajes del obispo. Asimismo, la espera estará amenizada por diversas actuaciones musicales. Sobre el escenario participarán Guan Magec, Los Sabandeños y Chago Melián, quienes ofrecerán un repertorio especialmente preparado para esta ocasión.
La geometría del altar que acogerá al Papa León XIV, con 280 metros cuadrados, se inspira en la planta original de la Basílica de San Pedro, un “guiño” a la Iglesia universal que ‘alzará’ por unas horas su mirada hacia una pequeña porción del Atlántico: Canarias.
Elementos simbólicos canarios, como el picón, la roca volcánica y la vegetación autóctona, cargarán de simbolismo el escenario, donde el mar también será otro de los protagonistas “silenciosos”. Junto al espacio celebrativo se situarán, además, tres cayucos llegados desde Senegal, como memoria y llamada a la conciencia, elementos que representarán “a quienes emprendieron un camino en busca de esperanza, a quienes encontraron acogida y también a quienes nunca lograron alcanzar la orilla”. En el centro estará la cruz, con la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna. Junto a él estará la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, integrada entre la vegetación y la piedra volcánica.
Pasadas las 13.00 horas la comitiva papal saldrá en dirección al aeropuerto Tenerife Norte donde se prevé celebrar, en presencia del rey Felipe VI, la ceremonia de despedida a las 14.30 horas. Tenerife pondrá así el broche de oro a una visita histórica, cargada de significado y emoción, la primera de un papa al Archipiélago.