La guía definitiva para moverte en Tenerife durante la visita del papa: cortes de tráfico, transporte público y horarios

El Cabildo de Tenerife ha activado un amplio dispositivo de movilidad, seguridad y emergencias con motivo de la visita del papa León XIV a la isla el próximo 12 de junio, una jornada que congregará a miles de personas en los actos previstos en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.
Más de 200 profesionales entre bomberos, voluntarios, gestores, oficiales, técnicos sanitarios, personal de transportes, de carreteras; 10.000 plazas de guaguas, tranvías con capacidad para 4.800 pasajeros por hora, 8 ambulancias y 20 vehículos de Carreteras para garantizar la visita del papa.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que la visita constituye “un acontecimiento histórico para Tenerife que requiere una planificación extraordinaria para garantizar que todos los asistentes puedan desplazarse con seguridad y comodidad, al tiempo que se minimizan las afecciones a la vida diaria de la isla”.
Durante la rueda de prensa, que contó con la presencia del Obispo Eloy Santiago, y el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, se expuso que el dispositivo ha sido diseñado de forma coordinada entre las áreas de Movilidad, Carreteras, Seguridad y Emergencias, TITSA, Metrotenerife, Cruz Roja, el Obispado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de facilitar el acceso a los actos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.
El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, agradeció la colaboración y el compromiso de las administraciones públicas, especialmente del Cabildo de Tenerife, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad, para garantizar el correcto desarrollo de la visita del papa León XIV, un acontecimiento que calificó de histórico para Tenerife y Canarias.
Eloy Santiago destacó que la presencia del Santo Padre servirá para reforzar valores profundamente arraigados en la sociedad canaria, como la solidaridad, la acogida y el compromiso con la paz y la fraternidad. Asimismo, señaló que la visita contribuirá a dar visibilidad internacional a la realidad migratoria que vive Canarias y a la respuesta solidaria que ha ofrecido la ciudadanía ante este fenómeno.
Expresó su confianza en el trabajo coordinado de todas las instituciones implicadas y subrayó que la visita proyectará una imagen positiva de Tenerife ante el mundo. Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en este momento histórico y apeló a la comprensión y paciencia de la población ante las afecciones puntuales que pueda generar un evento de esta magnitud.
Por su parte, el vicepresidente Lope Afonso señala que “nos sentimos muy afortunados de poder compartir con toda la isla de Tenerife con un acontecimiento que tiene algo más de carácter histórico y que trasciende a cualquier otro evento que se haya podido realizar y va a quedar marcado para siempre en la conciencia colectiva de los tinerfeños y tinerfeñas”.
Afonso destaca que esta visita a Tenerife “une dos papados; se conecta la voluntad del papa Francisco y se materializa con la visita del papa León XIV. También aporta otro elemento complementario que es la profunda conexión de la comunidad de la que el papa León fue prior de los Agustinos, comunidad que tiene un arraigo profundo en Tenerife. se trata sin lugar a dudas de una visita inédita”.
El vicepresidente Afonso añade que “la imagen de Tenerife dará la vuelta al mundo, que pondrá a prueba nuestra capacidad que ya ha estado contrastada en otros eventos de magnitud., pero que ahora cobra mucha relevancia. Hemos puesto a disposición de la visita nuestra experiencia en accesibilidad universal para que sea disfrutada por todos son distinción y la experiencia en la gestión de voluntariado ante la necesidad de incorporar a tantísimas personas a disposición de que todo salga a disposición. Se trata de un reto con mayúsculas, y que nunca más se va a dar”.
Refuerzo del transporte público
Se ha establecido una tarifa especial de 1 euro por trayecto para usuarios sin tarjeta Ten+ o bono residente, abonable al conductor mediante efectivo o tarjeta bancaria, indicando que el viaje se realiza con motivo de la visita papal.
TITSA incrementará las plazas disponibles de 5.000 a 10.000 entre las 06:00 y las 08:00 horas mediante el refuerzo de líneas procedentes del norte, sur y área metropolitana de la isla. Se reforzarán especialmente las líneas 100, 102 y 108 desde el norte; las líneas 110, 112 y 114 desde el sur; y las líneas 014, 015, 020, 050, 122, 128/120 y 232 desde la zona metropolitana.
En TITSA estarán operativos 40 conductores, 10 mandos de operaciones, 6 personas en talleres, así como un refuerzo de vigilancia en el Intercambiador de Santa Cruz con 11 vigilantes de 09.00 a 18.00 horas.
Tranvía, restricciones
Metrotenerife reforzará la Línea 1 con tranvías dobles y una frecuencia de paso de 10 minutos, permitiendo transportar aproximadamente 4.800 personas por hora. La Línea 2 funcionará con normalidad durante todo el día.
Las restricciones de la Línea 1 comenzarán a partir de las 06:00 horas y se irán adaptando según las necesidades del dispositivo de seguridad:
- 06:00 a 10:30 horas: servicio entre La Trinidad y Teatro Guimerá.
- Sin servicio en las paradas de:
- Fundación
- Intercambiador
- Desde 10:30 horas: servicio entre La Trinidad y La Paz.
- Sin servicio en las paradas de:
- Weyler
- Teatro Guimerá
- Fundación
- Intercambiador
La recuperación del servicio se realizará de forma progresiva según lo autoricen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con previsión de normalidad alrededor de las 15:00 horas.
Se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar preferentemente el transporte público, consultando los canales oficiales para posibles modificaciones en tiempo real. El aparcamiento del Intercambiador de Santa Cruz permanecerá abierto durante toda la jornada, salvo el acceso por la Avenida Víctor Zurita.
Servicio de Carreteras
Respecto al Servicio de Conservación de Carreteras, se han puesto recursos a disposición de la Dirección General de Tráfico (DGT), a través del Subsector de Santa Cruz de Tenerife de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Concretamente, 25 personas y 15 vehículos para realizar los cortes; y 13 personas y 5 vehículos para retenes.
En ese sentido, el Cabildo va a colaborar en los cortes de tráfico que se llevarán a cabo en la TF-5, TF-2, TF-13 y TF-4.
La TF-4 permanecerá cerrada al tráfico privado desde las 03:00 horas de la madrugada en el tramo de acceso a la refinería, a la altura de la rotonda de entrada al polígono industrial. El acceso quedará reservado exclusivamente para el transporte público discrecional.
Por otra parte, la TF-5 en sentido Santa Cruz estará sujeta a cortes dinámicos, según el decreto de la DGT, entre las 09:00 y las 11:30 horas aproximadamente, en el tramo comprendido entre Padre Anchieta y la entrada a Santa Cruz.
De forma paralela, la TF-24, en el tramo entre Las Raíces y Padre Anchieta, también registrará cortes en la misma franja horaria.
Estos cierres afectarán a los accesos a la TF-5 entre Padre Anchieta y Santa Cruz, por lo que no será posible incorporarse a esta vía desde carreteras como la TF-2, la TF-4 y otras conexiones del entorno.
Asimismo, la TF-13 permanecerá cerrada entre la rotonda de Las Canteras y la Vía de Ronda, aproximadamente entre las 09:00 y las 11:15 horas, debido al recorrido previsto de Su Santidad hacia la Plaza del Cristo.
En todos los casos se realizarán cortes puntuales y reaperturas progresivas conforme avance la comitiva.
Tras la celebración de la misa, aproximadamente a partir de las 13:15 horas, se procederá al corte de la TF-5 en sentido La Laguna, en el tramo comprendido entre Santa Cruz y el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. La afección se prolongará previsiblemente hasta las 15:00 horas.
Operativo de seguridad y emergencias
El área de Seguridad y Emergencias del Cabildo ha coordinado junto al Obispado la supervisión integral del Plan de Seguridad para garantizar la cobertura de todos los escenarios previstos en Santa Cruz, La Laguna y los desplazamientos asociados al programa de la visita.
Se desplegará un refuerzo específico de Bomberos de Tenerife con:
- 1 dotación para el acto de La Laguna. (cinco efectivos)
- 4 dotaciones para el acto principal en Santa Cruz (20 efectivos), integradas por profesionales y voluntarios y ubicadas en puntos estratégicos para garantizar la máxima capacidad de respuesta.
Además, se movilizan:
- Los 7 parques de bomberos de Tenerife, con un total de 50 bomberos
- 2 gestores y 4 oficiales, cubriendo cualquier eventualidad en la isla.
El CECOPIN permanecerá activado durante toda la visita para supervisar el dispositivo y coordinar la toma de decisiones en tiempo real, trabajando junto con el CEMAN de la Policía Nacional y los distintos cuerpos de seguridad.
Hay que destacar que se activará el PEIN (Plan Territorial de Emergencias de Tenerife) en prealerta los días 11 y 12 de junio.
Atención sanitaria
El Cabildo aporta al operativo de Cruz Roja formado:
- 4 ambulancias de Soporte Vital Avanzado
- 4 ambulancias de Soporte Vital Básico
- 18 técnicos sanitarios
- Refuerzo de la formación básica en comunicaciones para los voluntarios de la Diócesis Nivariense.
- Se incorporarán equipos específicos de coordinación para voluntariado
Identidad tinerfeña
Como parte de la aportación institucional a la celebración, los viveros del Cabildo de La Tahonilla y Las Eres suministrarán 1.056 plantas autóctonas de Tenerife que formarán parte de la ambientación del recinto del muelle de Santa Cruz. Esta actuación busca poner en valor la biodiversidad de la isla y dejar un legado vinculado a la identidad natural de Tenerife.
Además, se han realizado gestiones con Puertos del Estado para disponer de equipos refrigerados que permitan ofrecer agua fresca a los asistentes, una medida destinada a prevenir los efectos del calor y mejorar la atención durante la celebración.
La presidenta Rosa Dávila hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana y recordó que “estamos ante uno de los acontecimientos más importantes que acoge Tenerife en las últimas décadas. Por ello pedimos a la ciudadanía que planifique sus desplazamientos, utilice el transporte público siempre que sea posible y siga las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias para que la jornada se desarrolle con normalidad y sea un éxito para toda la isla”.
Presentes para el Papa
Durante el acto, la presidenta del Cabildo de Tenerife entregó al obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, los regalos que el pueblo de Tenerife quiere hacer llegar al papa León XIV con motivo de su histórica visita a la isla.
Se trata de dos piezas que representan algunas de las expresiones más valiosas del patrimonio cultural y artesanal tinerfeño: una manta tradicional de Tenerife y un frontal de altar elaborado mediante las técnicas del calado y la roseta.
Este último trabajo ha sido realizado por los artesanos Rosario Yumar Jacinto, maestra caladora, y Antonio Domingo Rodríguez Ruiz, maestro rosetero, quienes estaban presentes para explicar el proceso de elaboración y el significado de unas obras que reflejan la identidad, la tradición y el saber hacer transmitido de generación en generación en la isla.
Rosa Dávila destacó que “queremos que estos regalos trasladen al Santo Padre una parte del alma de Tenerife. Son piezas que hablan de nuestra historia, de nuestras tradiciones, del trabajo de nuestros artesanos y de los valores que mejor nos representan como pueblo: la hospitalidad, la solidaridad y el respeto por nuestras raíces”.
La presidenta señaló además que “la visita del papa León XIV constituye un acontecimiento que quedará para siempre en la memoria colectiva de Tenerife y hemos querido corresponder a ese momento histórico con dos obsequios que simbolizan el cariño, el afecto y la gratitud de toda la sociedad tinerfeña”.