El papa, a Europa, sobre las personas migrantes: “No se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”

León XIV ha criticado este jueves a Europa en materia migratoria porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”.
También ha criticado a toda la comunidad internacional porque “no basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido”, según ha dicho en su discurso este jueves en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria).
En este enclave, punto de llegada de migrantes en las rutas desde África, el papa ha dirigido su indignación a todas las partes y ha dicho que el drama migratorio “debe convertirse en examen de conciencia”.
A Europa le ha reprochado que “no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas”.
Por su parte, el obispo de Canarias, José Mazuelos, ha defendido este jueves desde el muelle de Arguineguín que “la dignidad humana es anterior a cualquier legislación”.
“La dignidad humana es anterior a cualquier legislación y la vulnerabilidad no disminuye la dignidad, sino que exige mayor protección. Esta perspectiva humanizadora permite a la Iglesia ofrecer una mirada ética que prioriza a la persona sobre cualquier interés”, ha indicado durante sus palabras de bienvenida, en el acto del Papa León XIV con personas migrantes.
El obispo ha asegurado que la presencia del Papa en Arguineguín “no es un gesto más, es una luz” y “un recordatorio de que nadie es invisible, de que cada vida cuenta, y de que la indiferencia no puede ser nunca la respuesta”.