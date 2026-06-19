Gana entradas para el concierto de Sílvia Pérez Cruz en Gran Canaria en el Festival Mar Abierto

DIARIO DE AVISOS te regala entradas para disfrutar de Sílvia Pérez Cruz en concierto el próximo sábado 27 de junio de 2026, en el Auditorio Alfredo Kraus, en Gran Canaria, dentro de la programación del Festival Mar Abierto.
Para ello desarrollará un sorteo en su sitio web.
Mecánica de participación
Los/as lectores/as que quieran participar en el concurso deberán registrarse facilitando sus datos en el formulario que se encuentra al final de esta página indicando que acepta las bases que se detallan a continuación y que deberá leer previamente.
Requisitos
Únicamente podrán optar al premio los usuarios que sean residentes en España mayores de 18 años, salvo empleados de Canaria de Avisos, S.L.
Se deberá facilitar a DIARIO DE AVISOS información veraz y acreditar su personalidad a la hora de retirar/recibir el premio.
Calendario del concurso y participación
El plazo válido de participación se abre el viernes 19 de junio y se cierra el miércoles 23 de junio, ambos del presente año 2026.
La participación en el concurso implica la aceptación de que, en caso de ser el ganador, su nombre pueda ser publicado por Diario de Avisos, ya sea en su versión impresa o digital, así como en sus redes sociales.
Criterios de selección de ganadores
Los ganadores del sorteo serán seleccionados mediante aplicación de números aleatorios entre el total de participantes registrados.
Cada ganador recibirá DOS (2) entradas individuales.
El sorteo deparará DOS (2) ganadores además de DOS (2) suplentes y el resultado del mismo no será apelable.
El premio no incluye el desplazamiento de los/as ganadores/as hasta el lugar de celebración del evento. Las invitaciones no serán canjeables por ningún otro premio ni por su importe en efectivo.
Diario de Avisos antes de otorgar el premio comprobará la veracidad de los datos aportados por el participante al participar en el concurso, reservándose el derecho de descartar del sorteo a aquellos cuyos datos facilitados no sean correctos.
El sorteo se realizará el 24 de junio de 2026 a partir de las 11:30 am de ese mismo día, siempre en horario de las Islas Canarias, y se notificará la condición de ganadores/as a los/as afortunados/as mediante correo electrónico o mensaje de texto haciendo uso de los datos de contacto que facilitaron a través del registro en el formulario.
En caso de no lograr contactar con alguno de los/as premiados/as dentro de las 8 horas siguientes a la realización del sorteo, este(a) será sustituido(a) por uno(a) de los suplentes.
Si tampoco se localiza a un(a) suplente que pueda susituir al premiado, ese premio quedará desierto.
Criterios de recogida del premio
Diario de Avisos enviará por correo electrónico el premio a cada ganador(a) a la misma dirección de email que facilitó durante su registro en el formulario.
El ganador deberá acreditar su identidad con DNI o documento similar.
Protección de datos personales
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal. Se establece que la aceptación del premio por los ganadores, implica el otorgamiento expreso de la autorización a Canaria de Avisos, S.L., empresa editora de DIARIO DE AVISOS, para utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la presente promoción, sin que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la entrega del premio. La negativa implicará la renuncia automática del premio.
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo Canaria de Avisos S.L. titular y responsable de dicho fichero, cuya finalidad será la gestión del presente sorteo.
Aceptación de las bases
La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de todas las bases del concurso.