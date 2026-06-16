La Fiscalía de Canarias retirará la condena de prisión contra Asencio si pide perdón

La Fiscalía de Canarias está dispuesta a retirar la condena de prisión que solicita contra el defensa del Real Madrid Raúl Asencio por haber mostrado a otra persona un vídeo sexual grabado sin permiso, a condición de que, en el juicio, pida perdón a las dos mujeres que salen en las imágenes.
La fiscal Mercedes Gil Castillo, que hasta ahora solicitaba para Raúl Asencio dos años y medio de cárcel, se ha pronunciado en estos términos durante una vista preliminar previa al juicio que se ha celebrado este martes en la Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.
En ese contexto, el Ministerio Público pedirá que Asencio se siente en el banquillo junto con sus tres antiguos compañeros de la cantera del Real Madrid acusados de haber filmado y difundido ese vídeo sexual con dos mujeres -una de ellas menor- en Gran Canaria en el verano de 2023, porque sigue defendiendo que cometió un delito al mostrarlo a otra persona a sabiendas de que se grabó sin permiso.
Sin embargo, acepta el planteamiento que la defensa ha expuesto en la vista preliminar: la responsabilidad penal puede quedar extinguida por el perdón de las ofendidas, ya que se a Asencio se le acusa de un delito contra la intimidad, de carácter semipúblico, en el que la legislación española reconoce esa posibilidad.