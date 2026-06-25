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El papa León XIV envía 100.000 euros de ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto

La cifra ha sido acordada tras mantener contactos con el nuncio en el país, monseñor Alberto Ortega Martín, arzobispo titular de Midila, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo
El papa León XIV envía 100.000 euros de ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto
El papa León XIV envía 100.000 euros de ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto. | EP
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El papa León XIV ha enviado 100.000 euros de ayuda humanitaria a Venezuela, tras el doble terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter que ha sacudido el país.

La cantidad se ha destinado a los máximos responsables de la Iglesia de este país latinoamericano a través de la Limosnería Apostólica, según ha informado el portal oficial del Vaticano Vatican News.

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Además, indica que la cifra ha sido acordada tras mantener contactos con el nuncio en el país, monseñor Alberto Ortega Martín, arzobispo titular de Midila, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo.

No obstante, han explicado que mantendrán una atención constante sobre las necesidades del pueblo venezolano, que, en los próximos días, siguiendo las indicaciones de la Iglesia local, se intentarán satisfacer.

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