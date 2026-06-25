Una asociación venezolana en Canarias alerta: “Hay familias sin noticias de sus seres queridos”

La Asociación Solidaridad Venezuela ha expresado desde Canarias su apoyo a las familias afectadas por el doble terremoto registrado el miércoles, 24 de junio, en Venezuela, un episodio sísmico de gran magnitud que ha dejado víctimas mortales, cientos de heridos y graves daños en infraestructuras esenciales, según el comunicado difundido por la entidad.
La organización, fundada en 2019 y dedicada al acompañamiento de personas migrantes venezolanas y de otros países en las Islas, ha hecho un llamamiento a instituciones, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía para canalizar ayuda humanitaria y apoyo a la diáspora venezolana residente en el Archipiélago.
Qué se sabe del doble terremoto en Venezuela
Según el comunicado institucional, Venezuela sufrió a las 18.04 horas del 24 de junio, hora local, un “doblete sísmico” formado por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos. El epicentro se situó en el estado Yaracuy, con una profundidad superficial estimada de 13,2 kilómetros.
El balance provisional citado por la Asociación Solidaridad Venezuela eleva la cifra a al menos 164 personas fallecidas y más de 974 heridas. La entidad advierte de que estos datos no incluirían aún el balance completo del estado Vargas, La Guaira, una de las zonas más castigadas, donde fuentes humanitarias apuntan a una “cantidad considerable” de víctimas adicionales.
El comunicado señala además que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha realizado estimaciones estadísticas que sitúan el posible impacto humano en una horquilla muy amplia, condicionada por la vulnerabilidad estructural de las edificaciones afectadas.
La Guaira, Caracas y varios estados, entre las zonas más afectadas
La Asociación Solidaridad Venezuela indica que La Guaira ha sido declarada zona de desastre tras sufrir derrumbes masivos en áreas como Playa Grande, Catia La Mar y Caribe. El comunicado también menciona daños graves en Caracas, con derrumbes en San Bernardino, Pinto Salinas, El Paraíso, Altamira y Baruta.
Los efectos del seísmo se habrían extendido, según la entidad, a los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Falcón, Lara y Yaracuy. La organización considera este episodio como el más grave desde el terremoto de Caracas de 1967, uno de los grandes antecedentes sísmicos del país.
Daños en servicios básicos e infraestructuras
El comunicado recoge afectaciones en infraestructuras y servicios esenciales. Entre ellas, el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía por daños estructurales y colapso parcial de techos, así como la suspensión total del Metro de Caracas y de la red ferroviaria.
La entidad también señala interrupciones en los suministros de gas, electricidad y agua en amplias zonas de Caracas, La Guaira y otros estados. Además, apunta a una caída drástica de la conectividad a internet y de las telecomunicaciones, un factor que complica la comunicación con las familias y la coordinación de los equipos de emergencia.
En La Guaira, el comunicado menciona el derrumbe de un hotel en Macuto y graves daños en zonas costeras especialmente expuestas.
Respuesta oficial y ayuda internacional
Según la Asociación Solidaridad Venezuela, el Gobierno venezolano declaró el Estado de Emergencia Nacional, activó el Estado Mayor, suspendió las clases durante el resto de la semana y canceló las actividades no esenciales. También se habilitó el estadio de La Guaira como refugio y punto de atención sanitaria.
La organización señala que varios países han ofrecido o movilizado asistencia, entre ellos Estados Unidos, El Salvador, México, República Dominicana, Qatar, Ecuador, Brasil, India y China. España, según el comunicado, ha ofrecido apoyo a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los Reyes de España también han trasladado su solidaridad al pueblo venezolano.
Qué ayuda pide la Asociación Solidaridad Venezuela
La entidad considera prioritaria la búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros, especialmente en La Guaira, San Bernardino y otros sectores de Caracas. Para ello, reclama maquinaria pesada, equipos especializados de rescate urbano, detectores de vida, cámaras térmicas, camillas y material de extracción médica.
La asociación también pide plantas eléctricas, generadores, paneles solares portátiles, baterías de respaldo y combustible para hospitales, refugios y centros de rescate. Los cortes eléctricos, según el comunicado, hacen de la energía una necesidad crítica en las primeras horas de respuesta.
Entre los recursos solicitados figuran también picos, palas, palancas, cortadoras hidráulicas, martillos neumáticos, equipos de protección individual, linternas, sistemas de iluminación portátil, medicamentos, botiquines, soluciones intravenosas, agua potable, alimentos no perecederos, kits de higiene, tiendas de campaña y materiales para refugios temporales.
Las organizaciones, empresas e instituciones que quieran canalizar donaciones pueden contactar con la Asociación Solidaridad Venezuela a través de sus redes sociales.
Apoyo a la comunidad venezolana en Canarias
La Asociación Solidaridad Venezuela ha dirigido un mensaje específico a las familias venezolanas residentes en Tenerife y en el conjunto de Canarias, muchas de ellas pendientes de noticias de sus allegados en medio de los cortes de telecomunicaciones.
“Somos parte de ustedes, nos acompañamos en estos momentos de angustia e incertidumbre”, afirma la entidad en su comunicado. La organización pone a disposición de la comunidad sus canales en redes sociales para orientar sobre recursos de apoyo psicosocial, gestión consular y otras necesidades que puedan surgir.
La presidenta de la asociación, Marcela Máspero, ha señalado en la declaración institucional: “Venezuela no está sola. Desde las Islas Canarias, donde miles de venezolanos y venezolanas estamos reconstruyendo nuestras vidas, alzamos la voz con dolor y con fuerza: el pueblo venezolano merece toda la solidaridad del mundo”.
La entidad también pide a los medios de comunicación un tratamiento informativo riguroso, respetuoso con las víctimas y sensible con la diáspora venezolana en España, que vive la tragedia desde la distancia y, en muchos casos, sin poder confirmar el estado de sus familiares.