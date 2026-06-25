El balance de fallecidos por los terremotos en Venezuela se eleva a 164 y la Embajada activa un teléfono de emergencia en Canarias

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España ha emitido un comunicado oficial, con fecha de este 25 de junio de 2026, en el que eleva drásticamente el número de víctimas mortales a causa de los terremotos registrados en el norte del país americano. Según las últimas declaraciones de la presidenta de la nación, Delcy Rodríguez, ya se confirman 164 personas fallecidas tras registrarse más de 100 réplicas en las últimas horas.
El Ejecutivo venezolano ha calificado nuevamente al estado de La Guaira como la región más afectada por el doble sismo. Ante la magnitud de los daños materiales, el Gobierno de Venezuela ha anunciado la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas e infraestructuras vitales, además de la apertura de líneas de crédito especiales a través de la banca pública y privada para los afectados que hayan perdido sus comercios o empleos.
Asimismo, se ha confirmado que el sistema de Naciones Unidas se encuentra enviando personal especializado para apoyar en las labores de rescate en las zonas prioritarias.
Teléfonos de emergencia consular y contacto en Canarias
Ante la preocupación generada en el archipiélago por la falta de localización de trabajadores y la numerosa colonia de origen isleño en el país (que supera los 58.000 residentes), la delegación diplomática dirigida por el jefe de misión, Timoteo Zambrano, ha habilitado líneas telefónicas de emergencia urgentes para los familiares y connacionales en España.
El contacto habilitado de forma específica para el archipiélago es el siguiente:
- Consulado de Venezuela en Islas Canarias: +34 608 670 628
Para consultas o gestiones desde otros puntos de España, la Embajada mantiene activos los números del Consulado de Madrid (+34 650 817 137), Barcelona (+34 650 285 759), Bilbao (+34 639 154 752), Vigo (+34 672 353 744) y la sede central de la Embajada en Madrid (+34 915 981 200).
Las autoridades diplomáticas han instado a los ciudadanos radicados en España a mantener la calma y a recurrir únicamente a los reportes de los canales oficiales del Estado para evitar la propagación de informaciones falsas.