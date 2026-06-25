Preocupación en el Gobierno de Canarias porque no localiza a sus trabajadores tras los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Canarias señala que existe preocupación por el estado de los funcionarios y trabajadores isleños que se encuentran en Venezuela, tras los importantes terremotos que han tenido lugar en el país. Un ‘doblete sísmico’ que se ha localizado en la región centro-norte, afectando de manera directa a los estados de Carabobo y Yaracuy.
El Ejecutivo autonómico realiza un seguimiento de la situación de la colonia canaria y del personal desplazado en el país americano tras registrarse un doble movimiento sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala Richter.
Cabe recordar que en Venezuela residen aproximadamente 70.000 ciudadanos canarios, incluyendo tanto a los isleños que emigraron como a sus descendientes directos.
Balance oficial hasta el momento
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado un balance provisional de al menos 164 personas fallecidas y más de 972 heridas en el norte del país.
Estas cifras oficiales no contemplan todavía los datos del estado de La Guaira, una de las regiones más próximas al epicentro, que ha sido descrita por las autoridades locales como “zona de desastre” debido al colapso de decenas de edificios.
Suspensión de actividades y labores de rescate
En su última comparecencia institucional, la mandataria detalló que se han habilitado hoteles y refugios de emergencia para las familias afectadas.
Asimismo, se ha decretado la suspensión de las actividades escolares y de toda labor pública no esencial, centrando los esfuerzos institucionales en las tareas de rescate en las estructuras colapsadas.
Ante la gravedad del siniestro, el gobierno venezolano ha recibido ofertas de asistencia técnica y equipos de salvamento por parte de diversos países, entre ellos Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, China y Brasil.