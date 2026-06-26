Un ‘policía’ de hamacas acaba con la guerra de las toallas entre los turistas en Tenerife

Las imágenes grabadas por Hope Davies durante su estancia en un hotel del Sur de Tenerife, ubicado en Playa de las Américas, muestran a decenas de turistas corriendo a toda velocidad hacia los mejores sitios junto a la piscina.
Desde su halcón, graba a un guardia de seguridad controlando la avalancha de huéspedes corriendo para acceder a la piscina, ya desde las 7:30 de la mañana. En cuanto este “políca de hamacas” da la luz verde a las 8:00, la multitud, presa del pánico, se abalanza hacia delante para coger el mejor sitio dónde situar su toalla.
“Me desperté temprano, así que poco a poco vi cómo se iba formando la cola desde las 7:30, a la espera de que se abrieran las puertas a las 8:00. Luego, a las 8 de la mañana, se permitió a todo el mundo colocar sus toallas en las tumbonas para pasar el día. Había unas 40 personas corriendo hacia las tumbonas”, explicó Hope al medio británico The Sun.
@hopedaviesx1 I just don’t get the whole sunbed wars thing 🤣, was amusing watching it this morning tho at 8am 🤣 @Hotel Bitácora #sunbed #tenerife #tourists #funnytok #fyp ♬ Circus – Color Clownies
El guardia de seguridad controla desde primera hora de la mañana la particular “guerra de hamacas” entre los turistas en el hotel del sur de Tenerife. Su función es vigilar que nadie coloque la toalla antes de las 8.00 horas, una práctica habitual entre quienes intentan asegurarse el mejor sitio junto a la piscina.
La medida, que cada vez se extiende más entre las cadenas hoteleras, busca ordenar el acceso a las hamacas y evitar las escenas que se repiten en muchos establecimientos turísticos: carreras, esperas desde el amanecer y disputas por ocupar las zonas más próximas al agua o con mejor orientación al sol.
@joanna00127 Tell me you’re on holiday in Tenerife…#tenerife #holidays #sunbedwars #fyp #trending ♬ original sound – Luke Bollman
Este “policía” de las hamacas ejerce así un control directo sobre una costumbre que se ha convertido en motivo de tensión durante las vacaciones. Con la prohibición de reservar antes de la hora fijada, el hotel intenta garantizar un reparto más justo y evitar que las toallas ocupen durante horas unas hamacas que, en muchos casos, ni siquiera están siendo utilizadas.