El giro radical en la ‘guerra de las hamacas’ que cambia las reglas del juego: 1.000 euros de indemnización a una familia alemana

La conocida como “guerra de las hamacas” ha dejado de ser una simple queja de vacaciones para convertirse en un problema legal con consecuencias millonarias para el sector turístico. Y es que lo que durante años se ha sobrellevado con carreras al amanecer y discusiones a pie de piscina en destinos como los hoteles de Tenerife, dio un vuelco radical el pasado mes de mayo.
Una histórica sentencia de la justicia alemana sobre un caso ocurrido en Grecia ha fijado un precedente: los turistas que se queden sin tumbona por culpa de las “toallas fantasma” pueden exigir indemnizaciones de casi 1.000 euros.
Este fenómeno de incivismo genera cada verano una enorme indignación en Canarias. De hecho, el descontento ha crecido tanto que los propios huéspedes han empezado a tomarse la justicia por su mano en los complejos de las Islas.
El caso reciente más viral en Tenerife
Las redes sociales se han convertido en el mejor termómetro de este hartazgo en el Archipiélago. Hace apenas unos días, un vídeo compartido en TikTok por la usuaria @rachaelrogers11 reavivó el debate.
Cansada de no encontrar sitio libre tras varios días de vacaciones, esta turista grabó cómo retiraba, una a una, las toallas que otros clientes habían dejado desde primera hora de la mañana para “secuestrar” el área de descanso sin estar presentes.
“Durante toda la semana, las mismas personas se adueñaban del sitio junto a la piscina. Así que hoy decidimos darles una sorpresa y llevarlos”, explicaba la autora del vídeo, que se alojó en un hotel ubicado en el sur de Tenerife.
@rachaelrogers11
All week the same people would bag their spot by the pool. So today we decided to give them a little surprise and take them. All you at the Mediterranean Palace in Tenerife yes it was us 😁 #pool #sunlounger #tenerife #teachthemyoung #over60♬ How You Like Me Now – The Heavy
El precedente de Grecia: vacaciones “defectuosas” por culpa de las toallas
El punto de inflexión internacional ha tenido lugar en el Tribunal de Distrito de Hannover. Una familia alemana que desembolsó 7.186 euros por un paquete vacacional idílico en la isla de Kos (Grecia) demandó a su agencia de viajes tras encontrarse con la piscina llena de toallas desde antes del amanecer.
El padre se veía obligado a despertarse a las 06.00 de la mañana y, tras dedicar más de 20 minutos diarios a la búsqueda, muchas veces ni siquiera conseguía espacio.
El relato del demandante ante el juez fue desolador: ante la pasividad del hotel para retirar las reservas ilegales, sus hijos pequeños tuvieron que tumbarse directamente sobre el pavimento de hormigón que rodea la piscina para poder estar cerca del agua.
La justicia ha sido tajante al calificar estas vacaciones como “defectuosas”. Aunque la agencia ofreció inicialmente un reembolso simbólico de 350 euros, la sentencia final fija en 986,70 euros la cantidad que la empresa debe devolver a la familia por daño moral e incumplimiento de las condiciones prometidas.