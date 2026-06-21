Vuelve la guerra de las hamacas de los turistas en hoteles de Tenerife: “Decidimos darles una sorpresa”

La denominada “guerra de las hamacas” en hoteles de Tenerife ha sumado un nuevo episodio. El conflicto por conseguir el mejor sitio en la piscina ha vuelto a quedar retratado en las redes sociales, esta vez con una respuesta directa por parte de unos huéspedes. La usuaria @rachaelrogers11 compartió el vídeo el pasado viernes, en la plataforma TikTok, que acumula miles de reproducciones.
En la grabación se observa cómo retiran las toallas que otros clientes habían dejado colocadas desde primera hora de la mañana para reservar las tumbonas sin estar presentes.
“Dejando una pequeña sorpresa a los acaparadores de la piscina”
Con esa frase, la autora del vídeo resume la acción que llevaron a cabo en el área de descanso del complejo. Cansados de no encontrar espacio libre debido a las reservas previas, optaron por actuar por cuenta propia.
La turista ha querido especificar las razones que la empujaron a tomar esta medida tras varios días de vacaciones en el sur de Tenerife.
“Durante toda la semana, las mismas personas se adueñaban del sitio junto a la piscina. Así que hoy decidimos darles una sorpresa y llevarlos”, relata la descripción que acompaña a las imágenes. Además, la usuaria identifica el lugar exacto donde ocurrió el incidente: “Todo esto en el Mediterranean Palace de Tenerife. Sí, fuimos nosotros”.