Nuevo atraco a una joyería en Canarias: así logra un vigilante retener a uno de los sospechosos

La Policía Nacional investiga un atraco cometido por tres encapuchados en una joyería del Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria. Los asaltantes utilizaron extintores y rompieron varias vitrinas para sustraer joyas. Uno de los presuntos implicados fue detenido tras ser retenido por el personal de seguridad del establecimiento.
El robo se produjo sobre las 21.30 horas de este martes, 13 de octubre, poco antes del cierre del centro comercial. Según ha confirmado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido y localizar a los demás participantes.
Así fue el atraco a la joyería de Las Arenas
Los hechos comenzaron cuando tres individuos con el rostro cubierto accedieron a la joyería y activaron varios extintores. A continuación, fracturaron los cristales de distintas vitrinas y sustrajeron joyas del establecimiento.
Durante la huida, un vigilante de seguridad consiguió interceptar y retener a uno de los presuntos atracadores. El sospechoso permaneció bajo la vigilancia del personal de seguridad hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que procedieron a su detención.
Por el momento, no ha trascendido el valor económico de las joyas sustraídas ni se ha informado de personas heridas durante el asalto.
La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para identificar y localizar al resto de implicados.
Tres atracos a joyerías de centros comerciales en poco más de tres meses
El suceso de Las Arenas se suma a otros dos asaltos registrados recientemente en joyerías de centros comerciales de Gran Canaria.
El primero de los antecedentes facilitados ocurrió el 7 de julio, cuando varios encapuchados atracaron una joyería del Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria.
Posteriormente, el 17 de septiembre, otro grupo asaltó una joyería del Centro Comercial Las Terrazas, en el municipio de Telde. En aquella ocasión, cuatro individuos encapuchados accedieron al establecimiento, rompieron los cristales de los expositores y se apoderaron de joyas valoradas en aproximadamente 50.000 euros.
Según informó entonces la Policía Nacional, los atracadores habrían contado con una quinta persona que ejerció como conductor durante la fuga. Los sospechosos abandonaron el lugar en dos vehículos, uno de los cuales figuraba como sustraído.
Un patrón similar en los robos
Los tres atracos presentan varias coincidencias: los asaltantes actuaron con el rostro cubierto, cerca de la hora de cierre de los centros comerciales y contra establecimientos de joyería.
En los casos de Las Arenas y Las Terrazas, los implicados también rompieron los cristales de los expositores para hacerse con las piezas.
Sin embargo, estas similitudes no permiten confirmar que los robos hayan sido cometidos por las mismas personas.
La Policía Nacional continúa investigando el último asalto, que ha terminado por el momento con un detenido, mientras trata de localizar a los demás participantes y esclarecer todas las circunstancias de lo sucedido.