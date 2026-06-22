Esto es todo lo que se sabe sobre el turista octogenario fallecido tras un violento asalto en Los Cristianos

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en el sur de Tenerife tras confirmarse el fallecimiento de un turista británico, de 88 años, quien habría sido víctima de un violento robo la pasada semana en Los Cristianos, dentro del término municipal de Arona.
Las autoridades han ratificado a este periódico que el deceso del octogenario se produjo durante la noche de este domingo en el centro hospitalario donde permanecía ingresado a consecuencia de las graves heridas.
Por el momento, según trasladan las mismas fuentes a este medio, “la investigación está en curso” y los agentes trabajan para esclarecer los hechos.
Hasta el momento no se ha producido ninguna detención vinculada con el suceso, por lo que las fuerzas de seguridad continúan con las pesquisas para identificar y localizar al autor de la agresión.
Un asalto en plenas vacaciones
El incidente, adelantado inicialmente por el tabloide británico Daily Mail y contrastado por este diario, tuvo lugar el pasado miércoles en los alrededores de un conocido complejo de apartamentos vacacionales en Los Cristianos.
La víctima, que se encontraba celebrando su cumpleaños en la Isla junto a su esposa, habría sido abordada de forma sorpresiva por un individuo con el objetivo de sustraerle sus pertenencias.
A consecuencia del fuerte impacto, el anciano sufrió una parada cardiorrespiratoria en la vía pública. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), los sanitarios lograron reanimarlo in situ antes de evacuarlo de urgencia al hospital, donde finalmente no pudo superar las secuelas de las graves lesiones.