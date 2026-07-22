Avanza la sexta causa judicial abierta contra el eurodiputado de SALF Luis Pérez, alias ‘Alvise’

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha acordado cursar suplicatorio al Parlamento Europeo para que alce la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido públicamente como Alvise, en relación a la causa abierta contra él tras una querella del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de coacciones o amenazas condicionales.
En información facilitada ayer desde el Consejo General del Poder Judicial y que cita como referencia el auto de dicho instructor, los hechos objeto de querella vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones del querellado en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como @Alviseperez, canal que aparece públicamente asociado a su nombre, desde, al menos, el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025.
En esos mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante, José Ignacio Landaluce Calleja, instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos.
Tras destacar en el auto varios de los mensajes señalados, el instructor indica que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1.
Cuarto suplicatorio
Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas a Alvise Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por delitos de financiación ilegal de partido y por delito electoral por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.
Dos causas más
Aparte de esas cuatro causas, Alvise Pérez tiene actualmente abiertas en el Supremo otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de covid del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos en relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.
Resta añadir que no hay noticias sobre si Alvise Pérez ya ha sido denunciado por no cumplir la promesa que hizo durante la campaña electoral de las pasadas elecciones europeas de sortear su sueldo como eurodiputado en caso de resultar elegido como finalmente ocurrió, aunque en este asunto hay que tener en cuenta que, para la comisión de un delito de estafa, nuestro ordenamiento jurídico vigente dispone que el engaño tiene que ser mínimamente suficiente y no meramente burdo.