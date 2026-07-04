El Ayuntamiento de Santa Cruz, ante la Fiscalía si no retira el monumento a Franco

Podemos Canarias dio ayer un ultimátum al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, formado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), para que inicie de inmediato la retirada del monumento a Franco de la capital, después de que el Ejecutivo central haya ordenado su eliminación en un plazo máximo de seis meses. La formación anunció que, si el Consistorio mantiene su “estrategia” de retrasar el cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, ampliará la denuncia ante la Fiscalía por “un presunto delito de prevaricación”.
Podemos, que llevó al Ayuntamiento el pasado diciembre ante la Justicia para reivindicar el cumplimento de la ley, indicó que la resolución del Estado demuestra que tenía razón cuando denunció que el expediente para declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC) era una maniobra para bloquear su retirada. Tras el rechazo del BIC por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias y la orden del Ministerio de Memoria Democrática, la organización consideró que la Corporación “ha agotado todas las excusas para mantener un símbolo de exaltación franquista en el espacio público”.
La coordinadora autonómica y diputada en el Congreso, Noemí Santana, afirmó que “hace seis meses denunciamos ante la Fiscalía que el Ayuntamiento estaba utilizando todas las herramientas posibles para incumplir la ley. El tiempo nos da la razón. La coartada del BIC se ha derrumbado y ya no existen excusa para retrasar la retirada de la obra. Si CC y PP persisten en desobedecer la ley, ampliaremos la denuncia con todo lo ocurrido desde entonces y ante la prolongación de un incumplimiento que puede salir muy caro a la ciudadanía”.
Expediente
Por su parte, la presidenta de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, anunció que solicitará a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias que acelere el proceso para cerrar definitivamente el expediente abierto para la no declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento a Franco, tras los dos informes técnicos que coinciden en que la escultura carece de los valores patrimoniales necesarios para justificar su protección.
La asociación confía en que el expediente quede ya cerrado durante este mes y pueda continuarse con el procedimiento previsto por el Ministerio para la retirada del monumento, sin tener que esperar hasta septiembre.
Por ello, y personada como parte interesada en el procedimiento, la entidad ha registrado un escrito en el que solicita que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias sea convocado a la mayor brevedad posible, evitando nuevas dilaciones en un proceso “suficientemente” resuelto desde el punto de vista técnico.