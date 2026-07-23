Cajasiete y el Consejo de Economistas impulsarán la formación de los jóvenes

Cajasiete y el Consejo General de Economistas de España informaron ayer de la formalización de un acuerdo destinado a impulsar la formación y el desarrollo profesional de los jóvenes economistas de todo el país. El acuerdo fue suscrito por el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, y por el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García.
Esta alianza tiene como objetivo establecer un marco de colaboración para el desarrollo de acciones formativas orientadas a facilitar la incorporación de los jóvenes economistas al mercado laboral, contribuir a su actualización permanente y favorecer el fortalecimiento de sus competencias profesionales en un entorno económico en constante transformación.
A través de este convenio, ambas entidades promoverán iniciativas de carácter divulgativo y formativo que fomenten la excelencia profesional, el intercambio de conocimiento y la adquisición de herramientas que permitan afrontar con garantías los nuevos retos del ejercicio de la profesión.
Compromiso con el talento
La firma de este acuerdo refuerza el compromiso de Cajasiete con la formación, el talento y el desarrollo del capital humano, apoyando iniciativas que contribuyen a mejorar la cualificación de los futuros profesionales y, con ello, al progreso económico y social.
El director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido, destacó que “la formación es uno de los pilares fundamentales para construir una economía más sólida y competitiva. Este acuerdo nos permite colaborar con el Consejo General de Economistas para contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones de profesionales que desempeñarán un papel clave en el futuro económico de nuestro país”.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, destacó que “para nuestra institución, apoyar a los jóvenes que se incorporan a la profesión es una prioridad absoluta. Alianzas como esta con Cajasiete nos permiten sumar sinergias para ofrecerles una formación práctica y especializada de máxima calidad, facilitando su transición al mercado laboral y asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para liderar el futuro económico y social de nuestro país”.
Con este nuevo acuerdo, Cajasiete continúa fortaleciendo su colaboración con instituciones y organizaciones profesionales, reafirmando su compromiso con la generación de conocimiento, el apoyo al talento y la promoción de iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad.