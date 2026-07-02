Carlos Tarife irá en la lista del PP al Parlamento y se confirma la candidatura de Carmen Pérez en Santa Cruz

Carmen Pérez, concejala de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, será propuesta el día 18 de este mes como candidata a la Alcaldía de la capital tinerfeña para las próximas elecciones municipales de 2027, tal y como adelantó este periódico, según informaron ayer fuentes cercanas al Partido Popular (PP).
Por su parte, el actual primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, irá en la lista del PP al Parlamento de Canarias, donde podría ejercer la portavocía del Grupo Parlamentario.
Además, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias y secretario regional del PP en las Islas, Poli Suárez, será propuesto como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.
Todas las propuestas se presentarán el próximo 18 de julio, cuando el PP tiene previsto elegir a sus candidatos a las alcaldías de provincias en Santiago de Compostela (A Coruña).