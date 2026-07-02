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Carlos Tarife irá en la lista del PP al Parlamento y se confirma la candidatura de Carmen Pérez en Santa Cruz

El consejero regional de Educación, Poli Suárez, será candidato en Las Palmas de Gran Canaria; las propuestas se presentarán el día 18
Carlos Tarife irá en la lista del PP al Parlamento y se confirma la candidatura de Carmen Pérez en Santa Cruz
Carmen Pérez y Carlos Tarife. | DA
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Carmen Pérez, concejala de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, será propuesta el día 18 de este mes como candidata a la Alcaldía de la capital tinerfeña para las próximas elecciones municipales de 2027, tal y como adelantó este periódico, según informaron ayer fuentes cercanas al Partido Popular (PP).

Por su parte, el actual primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, irá en la lista del PP al Parlamento de Canarias, donde podría ejercer la portavocía del Grupo Parlamentario.

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Además, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias y secretario regional del PP en las Islas, Poli Suárez, será propuesto como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

Todas las propuestas se presentarán el próximo 18 de julio, cuando el PP tiene previsto elegir a sus candidatos a las alcaldías de provincias en Santiago de Compostela (A Coruña).

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