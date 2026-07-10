Confirmado por el 112: el fallecido por ahogamiento en Güímar es un joven de 25 años

Un hombre de 25 años ha fallecido tras ser rescatado del mar en Punta Prieta, en el municipio tinerfeño de Güímar, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias. El suceso ocurrió este jueves, 9 de julio, a las 20.27 horas.
La alerta llegó al 112 después de que unos bañistas sacaran del agua al afectado en la zona de Punta Prieta. El joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que los propios bañistas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los recursos de emergencia.
Bañistas y bomberos intentaron reanimarlo
El 112 activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra ambulancia sanitarizada. También intervinieron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y la Guardia Civil.
Tras el rescate, los bañistas comenzaron las maniobras de reanimación. Posteriormente, efectivos de bomberos continuaron con la asistencia hasta la llegada del personal sanitario del SUC.
Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no obtuvieron resultado y solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.
La Guardia Civil instruyó las diligencias
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes tras el fallecimiento. Por el momento, el 112 no ha facilitado más datos sobre las circunstancias concretas en las que el joven tuvo problemas en el mar.
El suceso se produjo en Punta Prieta, una zona de baño del litoral de Güímar. Las autoridades insisten de forma habitual en la importancia de extremar la precaución en el mar, respetar la señalización y llamar al 112 ante cualquier emergencia en playas o zonas costeras.