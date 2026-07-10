Nueva tragedia en el mar de Tenerife: rescatan a un bañista en apuros en Güímar pero no logran salvarle la vida

Un hombre ha muerto ahogado en Güímar, en Tenerife, después de ser rescatado del mar por varios bañistas que se percataron de que se encontraba en apuros.
El afectado fue sacado del agua ya en parada cardiorrespiratoria y no pudo ser reanimado.
Los hechos ocurrieron anoche, según informa Televisión Canaria en la mañana de hoy, viernes.
Las personas que se encontraban en la zona advirtieron que el hombre tenía dificultades en el mar y actuaron para sacarlo del agua.
No lograron salvarle la vida
Una vez en tierra, los bañistas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al comprobar que el afectado no respondía y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Pese a los intentos, no lograron revertir la situación.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad, edad o procedencia del fallecido.