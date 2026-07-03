Registran más de 200 víctimas mortales por ahogamiento en Canarias desde 2023

Más de 200 personas han fallecido por ahogamiento en Canarias desde enero de 2023 y cerca de 1.800 incidentes en playas, piscinas, puertos, charcos y otras zonas de baño del Archipiélago han obligado a intervenir a los servicios de emergencia en el Archipiélago. Ante estas cifras, el Gobierno de Canarias busca reforzar su estrategia de prevención con una nueva campaña, bajo el lema Respeta la bandera, respeta las normas.
La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Emergencias y presentada por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, busca reducir los accidentes en playas, piscinas y otras zonas de baño mediante un mensaje claro: respetar las indicaciones de seguridad y, especialmente, el sistema de banderas que informa sobre el estado del mar y las condiciones para el baño.
Durante la presentación de la campaña, Manuel Miranda recordó que los accidentes en el medio acuático continúan siendo una de las principales causas de muerte accidental en Canarias y subrayó que muchas de estas tragedias podrían evitarse. “Las banderas no están para decorar nuestras playas. Son una herramienta de seguridad diseñada para proteger vidas. Cuando una bandera roja prohíbe el baño, o cuando los socorristas realizan una indicación, debemos entender que detrás existe una evaluación profesional del riesgo”, afirmó.
La campaña insiste además en consultar la previsión meteorológica y el estado del mar antes de acudir a una zona de baño, evitar bañarse en solitario, vigilar a los menores y no asumir riesgos en lugares desconocidos o sin vigilancia.