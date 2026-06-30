La playa más famosa de Tenerife recibe la ‘Bandera Negra’ por contaminación y “abandono”

La playa de Las Teresitas, uno de los enclaves más conocidos y visitados de Tenerife, ha recibido una bandera negra en el informe anual Banderas Negras 2026, elaborado por Ecologistas en Acción. El colectivo ecologista señala a este espacio del litoral de Santa Cruz de Tenerife por problemas de contaminación, mala gestión ambiental y un deterioro que, según denuncia, se arrastra desde hace décadas.
El informe, hecho público este lunes, recoge los casos más graves de contaminación, masificación y gestión deficiente en el litoral español. En total, Ecologistas en Acción ha concedido 48 banderas negras en todo el país, dos por cada provincia costera. En Canarias, la provincia de Santa Cruz de Tenerife aparece señalada por dos puntos concretos: Las Teresitas y el Puertito de Adeje.
En el caso de la emblemática playa capitalina, el diagnóstico de la organización es especialmente duro. Ecologistas en Acción habla de un problema crónico vinculado a la contaminación y a la falta de una actuación eficaz por parte de las administraciones públicas.
“Sufre un abandono severo planificado desde hace décadas, siendo los vecinos de San Andrés y los residentes de Santa Cruz quienes padecen las consecuencias”, recoge el informe sobre Las Teresitas.
Entre las principales deficiencias señaladas, el colectivo menciona la existencia de vertidos incontrolados de residuos urbanos, la privatización e invasión ilegal de espacios públicos, la falta de infraestructuras esenciales, problemas de accesibilidad y carencias en materia de seguridad. También advierte del deterioro progresivo del patrimonio natural, cultural y etnográfico del entorno.
La inclusión de Las Teresitas en este listado supone un golpe simbólico para una de las playas más populares de Tenerife. Cada año, miles de vecinos y visitantes acuden a este espacio de arena dorada, situado junto al núcleo de San Andrés y convertido en una de las imágenes más reconocibles de la capital tinerfeña.
Ecologistas en Acción plantea la necesidad de poner en marcha un plan urgente de restauración que permita frenar los vertidos, recuperar los espacios públicos y proteger el entorno. La organización insiste en que la situación requiere medidas inmediatas y una intervención coordinada para revertir el deterioro acumulado.
La advertencia llega, además, en un contexto marcado por los episodios de contaminación detectados en la propia playa. En más de una ocasión, se ha procedido al cierre parcial de Las Teresitas tras registrarse alteraciones en los parámetros microbiológicos de la calidad del agua de baño.
De hecho, recientemente se ha prohibido el baño entre los accesos 5 y 8, ambos incluidos, por contaminación del agua. La medida se adoptó ante el posible riesgo para la salud de los bañistas, con la izada de la bandera roja en ese tramo de la playa.
El informe Banderas Negras no distingue los espacios por su belleza o atractivo turístico, sino por los problemas ambientales que presentan. En este sentido, la presencia de Las Teresitas en el listado vuelve a colocar el foco sobre la gestión del litoral en Canarias y sobre la necesidad de actuar en zonas que, pese a su alta afluencia y valor paisajístico, continúan acumulando problemas sin resolver.
Junto a Las Teresitas, el otro enclave señalado en la provincia tinerfeña es el Puertito de Adeje, otro punto del litoral sobre el que Ecologistas en Acción viene alertando por su fragilidad ambiental y la presión urbanística en su entorno.
Con esta nueva edición del informe, Canarias vuelve a figurar entre los territorios señalados por la organización ecologista, que reclama una mayor protección del litoral frente a la contaminación, la ocupación irregular de espacios públicos y la falta de planificación ambiental.