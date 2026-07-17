El Estado promete más de 2.000 millones para puertos y aeropuertos de Canarias

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, anunció ayer que el Gobierno de España prevé destinar más de 2.000 millones de euros en los próximos años a actuaciones de mejora en los puertos y aeropuertos de Canarias, dentro de la estrategia estatal para reforzar las infraestructuras de transporte del Archipiélago.
Durante su intervención en la II Jornada Retos para una movilidad sostenible en Canarias, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, Santano destacó que estas inversiones forman parte del “fuerte impulso” que el Ejecutivo está dando a la transformación del sector del transporte en todo el país. Asimismo, el alto cargo repasó las principales actuaciones realizadas en los últimos años en las Islas y las intervenciones previstas próximamente.
El secretario de Estado cifró en más de 9.000 millones de euros la inversión ejecutada por el Gobierno central en infraestructuras de transporte y movilidad sostenible en la comunidad autónoma desde 2018, a través de distintos programas.
Insularidad y movilidad sostenible
Santano recordó que el Ministerio de Transportes destinó 1.200 millones de euros en 2025 a financiar las bonificaciones al transporte de residentes canarios y de mercancías, con el objetivo de compensar los sobrecostes derivados de la insularidad.
En materia de carreteras, reafirmó el compromiso del Estado con el convenio suscrito con el Gobierno de Canarias y señaló que el Ministerio aportará casi 1.500 millones de euros durante la vigencia del acuerdo para financiar las principales obras viarias del Archipiélago.
A su vez, destacó que el apoyo al transporte público y a la movilidad sostenible alcanzará este año los 167 millones de euros, una inversión que, según afirmó, refleja el reconocimiento del hecho insular y las necesidades específicas de movilidad de Canarias.
Acuerdos para Gran Canaria y Tenerife
De cara al futuro, también puso en valor los protocolos firmados este año para mejorar la movilidad en Gran Canaria y Tenerife. Tras la constitución en junio de las comisiones de seguimiento, defendió que estos acuerdos, fruto del “diálogo y el consenso”, permitirán avanzar en soluciones para mejorar la movilidad de residentes y visitantes en las dos Islas con mayor población y actividad económica del Archipiélago.