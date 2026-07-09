Guía completa de las romerías y Baile de Magos en Tenerife este fin de semana

Tenerife volverá a vestirse de tradición este fin de semana con un intenso calendario de romerías y bailes de magos en distintos puntos de la Isla. La agenda tendrá como gran referencia las fiestas de San Benito Abad, en La Laguna, una de las celebraciones más representativas del calendario romero de Canarias.
El sábado 11 de julio tendrá lugar el Baile de Magos Infantil de San Benito, una cita pensada para acercar las costumbres populares a los más pequeños y fomentar desde edades tempranas el conocimiento de la vestimenta tradicional, la música canaria y el ambiente festivo de las celebraciones populares.
Ese mismo día, la tradición se extenderá a otros municipios de Tenerife. El municipio de Granadilla de Abona celebrará la Romería de Los Blanquitos, mientras que Adeje acogerá la Romería de Los Olivos. También Puerto de la Cruz se sumará a la agenda festiva con su Baile de Magos, en una jornada que convertirá a la Isla en un amplio recorrido por algunas de sus expresiones culturales más arraigadas.
El domingo 12 de julio llegará uno de los momentos centrales del mes: la Romería de San Benito, en La Laguna. La celebración reunirá carretas, parrandas, agrupaciones folclóricas y vecinos ataviados con trajes tradicionales en una de las citas más esperadas del verano en Tenerife.
La Romería de San Benito está considerada una de las grandes referencias del calendario romero tinerfeño y cada año congrega a miles de personas en torno a una celebración que combina devoción, folclore y cultura popular. La Laguna volverá a convertirse en punto de encuentro para quienes mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad festiva de Canarias.
Con estas citas, Tenerife encara un fin de semana marcado por la música popular, los productos de la tierra, los encuentros vecinales y el protagonismo de las tradiciones. Una agenda que confirma el peso de las romerías y los bailes de magos como uno de los grandes atractivos culturales del verano en la Isla.