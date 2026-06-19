Guía completa de romerías y Baile de Magos para este fin de semana en Tenerife

La agenda festiva de este fin de semana en Tenerife llega cargada de actos vinculados a la tradición canaria. El sábado 20 de junio coincidirán varias celebraciones en distintos municipios de la Isla, con propuestas que combinan música folclórica, indumentaria tradicional, comida típica, vino del país y convivencia vecinal.
Entre las citas previstas se encuentran la Romería de Palo Blanco, en Los Realejos; el XXII Baile de Candil Támbara, en La Orotava; el Baile de Magos de Tacoremi, en Taco, La Laguna; y el Baile de Magos de Tacoronte, una de las convocatorias más multitudinarias del calendario festivo local.
Palo Blanco celebra su romería en honor a San Antonio de Padua
El barrio de Palo Blanco, en Los Realejos, acogerá este sábado la Romería y las Fiestas en honor a San Antonio de Padua, una celebración marcada por la participación vecinal y el ambiente tradicional.
La cita destaca por la convivencia entre residentes y visitantes, los bailes de magos, la música folclórica canaria y el reparto de comida y vino tradicional entre los asistentes. Como ocurre en este tipo de celebraciones populares, la indumentaria típica, las parrandas y el encuentro en la calle serán algunos de los elementos protagonistas de la jornada.
La Orotava recupera los antiguos bailes de candil
También este sábado, La Orotava celebrará el XXII Baile de Candil Támbara, organizado por el Grupo Folclórico Támbara en colaboración con la asociación Unión Cultural El Canario y el Ayuntamiento de la Villa.
El encuentro tendrá lugar a partir de las 21.30 horas en las instalaciones del Parque Cultural Doña Chana, con entrada libre. La organización invita a los asistentes a acudir ataviados con trajes típicos o tradicionales para participar en una velada que busca recrear los antiguos bailes de taifa o de candil, celebrados por los antepasados isleños al finalizar las duras jornadas de trabajo en el campo.
En esta vigésimo segunda edición, la temática central girará en torno al lema “Nuestras Curanderas”, como reconocimiento al papel que desempeñaron estas mujeres en el cuidado de la salud y el bienestar de las comunidades rurales canarias.
El apartado musical contará con la participación de Guayacsanta, Parranda El Abuelo, Lava y Picón y el grupo anfitrión Támbara. La cita se consolida así como uno de los encuentros culturales más esperados dentro de la programación anual del municipio y como un espacio para poner en valor la etnografía y las costumbres canarias.
Taco acoge el Baile de Magos de Tacoremi
En La Laguna, el barrio de Taco celebrará el Baile de Magos de Tacoremi, organizado por la Agrupación Folclórica Tacoremi. La cita será este sábado a partir de las 20.00 horas en la plaza San Jerónimo.
El encuentro contará con la participación de la A. F. Teguaco-Tegueste, la A. F. Echeyde Valle-Verde-Los Realejos, la A. F. Santa Ana del Ortigal y la A. F. Tacoremi.
Como es habitual en este tipo de celebraciones, será obligatorio acudir con el traje típico canario, correctamente puesto, para poder participar y acceder al recinto. Durante la noche habrá actuaciones de agrupaciones folclóricas invitadas, parrandas, bailes tradicionales y degustación de gastronomía y vinos locales.
Tacoronte da el pistoletazo de salida a sus fiestas
Otra de las grandes citas de este sábado será el Baile de Magos de Tacoronte, un multitudinario encuentro con el folclore y la gastronomía canaria que servirá como pistoletazo de salida de las fiestas locales en honor a San Isidro Labrador.
El acto comenzará a las 21.00 horas en el entorno parroquial de Santa Catalina, con escenario de actuaciones en los exteriores del emblemático inmueble de La Casona. Cada año, miles de personas se reúnen en este enclave del casco de la ciudad, convirtiendo la velada en una de las propuestas más esperadas y participativas del calendario local.
El cartel musical de esta edición incluye las actuaciones de la A. F. La Alhóndiga, Tagorosteros, A. F. Santa Lucía de Tirajana, Parranda Chedey, Grupo La Calle y la Orquesta Dinacord. La noche volverá a tener como protagonistas los platos típicos de las Islas, el vino de Tacoronte y la indumentaria tradicional canaria. La velada será presentada por Juan Ramón y Tini Hernández.
Con estas celebraciones, Tenerife volverá a reivindicar este fin de semana el valor de sus tradiciones populares, en una jornada en la que los bailes de magos, las romerías y la música de raíz tomarán distintos municipios de la Isla.