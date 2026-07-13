IMETISA y la Universidad de La Laguna crean dos nuevas cátedras para impulsar la innovación sanitaria

El Instituto Médico Tinerfeño (IMETISA) y la Universidad de La Laguna han formalizado hoy la creación de dos nuevas cátedras universitarias que reforzarán la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el ámbito sanitario. Se trata de la Cátedra de Diagnóstico por Imagen y Neurocomputación y la Cátedra de Telemedicina, Inteligencia Artificial e Innovación Clínica y Docente en Medicina y Cirugía.
El acto de firma, celebrado en el Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas (ITB), contó con la participación del vicepresidente de IMETISA y consejero insular de Investigación, Innovación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez Díaz, junto a representantes de la Universidad de La Laguna y de ambas instituciones.
Con la puesta en marcha de estas dos cátedras, IMETISA y la Universidad de La Laguna consolidan una alianza estratégica para promover proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y formación especializada en áreas clave para la medicina del futuro, fortaleciendo la colaboración entre la empresa pública sanitaria, la universidad y el sistema público de salud.