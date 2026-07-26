Lucha sin cuartel contra el fuego en Madrid y Ávila con 90.000 afectados

Jornada complicada para los operativos que luchan contra los incendios forestales declarados en múltiples localizacioines de la Península Ibérica. Preocupan los que afectan a Castilla y León como a Madrid, tanto por su extensión como por los cambios en la evolución del viento y las altas temperaturas, a pesar de que se han moderado. Se trabaja para que el avance de los incendios de Madrid y Ávila se unirán, y entre ambos ya suman 42.000 hectáreas arrasadas. A última hora de la tarde, Interior amplió la emergencia nacional también a la provincia de Toledo.
La dirección de los incendios de Madrid y Ávila se está realizando bajo un mando unificado y de la UME para una mejor coordinación. Físicamente no se han unido todavía, de ahí que las labores traten de impedir esa unión, aprovechando la “ventana de oportunidad” que se abrió con el descenso de las temperaturas para frenar el avance del fuego. Sin embargo, su proximidad es tal que se están afectando uno a otro por las convecciones y las condiciones meteorológicas, que hace que se comporten como uno solo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció ayer que “no ha sido un día positivo” en la lucha contra los incendios de Ávila y Madrid. “No lo ha sido porque las condiciones meteorológicas han sido absolutamente difíciles. No ha ido a más gracias al trabajo de la UME, de las brigadas forestales, de los servicios aéreos…”, afirmó Grande-Marlaska, quien apuntó que será “muy importante” atacar el fuego en las primeras horas de esta mañana con la ayuda de todos los medios aéreos disponibles.
Por su parte, Protección Civil envió una alerta para ordenar la evacuación de los municipios abulenses de Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo, Mijares, Gavilanes, debido a la evolución del incendio de Burgohondo. La nueva orden de evacuación se produce después de que se acordara el desalojo preventivo de los municipios de Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo de la Adrada, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja, ante el avance del fuego y el empeoramiento de la situación en el flanco sur del incendio. Permanecen confinados los vecinos de El Tiemblo, Navaluenga y Cebreros.
Provincia de Toledo
El Gobierno de Castilla-La Mancha acordó en la tarde de ayer la integración en el Mando Operativo Integrado (MOPI) de Incendios Forestales y la elevación de la emergencia a Situación Operativa Nivel 3 (SiO3) en la provincia de Toledo, en el marco de la “gestión del complejo de incendios” que afectan a Madrid, Castilla y León y también a Castilla-La Mancha.
La decisión se adopta a petición del Mando Unificado de Extinción (MUE), que ha trasladado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la solicitud de declaración de la situación operativa 3 para la provincia de Toledo, y atendiendo a la petición formulada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Esta medida “permitirá reforzar la coordinación de todos los servicios y recursos implicados en la extinción, y garantizar una respuesta conjunta ante una emergencia que supera el ámbito territorial de una única comunidad, señala el Ejecutivo castellanomanchego.
La provincia toledana está afectada por dos incendios distintos. Un cambio en la dirección del viento, provocaba que el incendio de la Sierra Oeste de Madrid entrara a la provincia de Toledo por la zona de Almorox. Se establecía la evacuación de las urbanizaciones de El Pinar y El Romillo de Almorox.
Mientras que ante la evolución del incendio de Burgohondo, en Ávila, se decretó la evacuación preventiva de 11 localidades toledanas, entre ellas Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar.
Por otro lado, en Castellón, la Generalitat Valenciana decretó la evacuación de 15.000 personas por el incendio declarado en Vall d’Uixó. Los 16 municipios y barrios son Aín, Alfondeguilla, Alcudia de Veo y sus pedanías, Tales y Artesa, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y zonas de Betxí y de Vall d’Uixó. Seis personas fueron atendidas por inhalación de humo en Urgencias, de las que tres quedaron ingresadas.
Por otra parte, efectivos del Plan Infoca andaluz lograron estabilizar el incendio declarado ayer en el pantano del Beznar, en la localidad granadina de El Valle, así como el incendio forestal del paraje de Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba
Asimismo, Extremadura activó el nivel 1 en un incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste. La Guardia Civil ha procedido al desalojo de un campamento en el que se encontraban 16 menores, ubicado en el Monasterio de Yuste.
Unos 90.000 evacuados y confinados
Los incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid y en Ávila afectan a unas 90.000 personas, entre las que han sido desalojadas y aquellas confinadas, según los datos del Ministerio del Interior.
El incendio de la sierra oeste madrileña afecta a unas 49.750 personas, entre las 29.488 evacuadas y las 21.132 confinadas. Por su parte, el incendio en Ávila deja por el momento 40.000 afectados: 8.000 confinados y 32.000 desalojados. En Toledo, el incendio de Almorox obligó a evacuar las urbanizaciones de El Pinar y El Romillo.
La evolución del incendio en el Valle del Tiétar obligó a desalojar Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, y el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) obligó a ordenar la evacuación preventiva de unas 32.000 personas de las localidades de Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tietar, Navahondilla y Casavieja.
La Academia de Policía Nacional de Ávila acoge a un millar de desplazados por los incendios de la provincia. Mientras Talavera de la Reina recibió las 70 primeras personas desalojadas por los incendios que asolan las provincias de Ávila, Madrid y Toledo.
La Real Federación Española de Fútbol ha puesto a disposición su residencia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para alojar a familias más vulnerables que han sido desalojadas debido a los graves incendios que afectan a Madrid y Castilla y León.
En Castellón, el municipio de Vilavella comenzó a ser desalojado por el incendio de vegetación declarado ayer en la Vall d’Uixó, mientras se decretó el confinamiento preventivo en la Vall d’Uixó y Artana.
En Granada, el incendio forestal declarado ayer en el pantano de Beznar, en el municipio de El Valle, obligó al confinamiento en sus viviendas en Pinos del Valle. También se desalojó a un centenar de personas, 73 de ellas menores, de un campamento en Rules.
En Guadalajara, continúan evacuados los vecinos de Aldeanueva de Atienza y El Ordial por el fuego en La Mierla.