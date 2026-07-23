La Audiencia Nacional sienta en el banquillo al capitán del 'Villa de Pitanxo', el barco donde murió el canario Manuel Navarro

La Audiencia Nacional juzgará al capitán del pesquero ‘Villa de Pitanxo’ y a dos directivos de la armadora por la muerte de 21 tripulantes en febrero de 2022 en aguas de Terranova, en Canadá. Entre las víctimas del trágico naufragio se encuentra el biólogo marino grancanario Manuel Navarro, cuyo cuerpo nunca pudo ser recuperado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos, Ismael Moreno, ha acordado la apertura de juicio oral contra el capitán de la embarcación, Juan Enrique Padín, el administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores, y el director de Flota de la compañía. Todos afrontan cargos por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones imprudentes, en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores.
El caso conmocionó al Archipiélago por la pérdida de Francisco Manuel Navarro, de 33 años y natural del barrio capitalino de Lomo Apolinario, en la Isla de Gran Canaria. El científico viajaba enrolado en la embarcación en calidad de observador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo para supervisar las capturas y el control pesquero de la campaña en el Atlántico Norte.
Una fianza de 44 millones de euros
El magistrado ha requerido a los tres acusados el depósito conjunto de 44 millones de euros en concepto de fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias. Asimismo, el auto señala como responsable civil subsidiaria a la armadora Pesquerías Nores Marín y como responsable civil directa a la aseguradora British Marine Luxembourg.
Los tres procesados y el representante legal de la empresa están citados el próximo 28 de julio en la sede judicial para la entrega formal de la resolución que abre la vía al banquillo.
El recuerdo de la víctima canaria en la tragedia
El trágico naufragio del buque gallego ocurrió el 15 de febrero de 2022 a unos 450 kilómetros de la costa canadiense. De las 24 personas que componían la tripulación, solo tres lograron sobrevivir. Los servicios de rescate recuperaron nueve cadáveres, mientras que 12 marineros permanecen desaparecidos en las aguas canadenses, entre ellos el técnico canario.
Informes periciales incorporados a la causa judicial y elaborados por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) señalaron que la nave navegaba sobrecargada durante una maniobra y que la orden de abandono dada por el capitán fue tardía e inadecuada.
“Se cierra una etapa de mucha lucha”
Las familias de los tripulantes han recibido la decisión del tribunal tras más de dos años de peticiones judiciales y movilizaciones públicas.
La portavoz del colectivo de familiares, María José de Pazo, ha valorado la noticia a través de un comunicado: “Se cierra una etapa de mucha lucha”. De Pazo ha manifestado que la decisión permite “avanzar hacia una futura sentencia justa” y reafirma la confianza de los allegados en la labor de la justicia.