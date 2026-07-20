La suerte se alía con las gasolineras de Tenerife: 180.000 euros con el Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ha repartido 180.000 euros en Tenerife en los sorteos celebrados los días 18 y 19 de julio.
La suerte ha sonreído de manera especial a la comarca del Valle de Güímar, donde dos vendedores de la organización comercializaron nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno.
Los municipios agraciados
El mayor pellizco de la suerte se lo llevó el municipio de Güímar. El vendedor de la ONCE Marcos Antonio García Fariña repartió 160.000 euros correspondientes al sorteo del sábado 18 de julio. La venta de los ocho cupones agraciados se realizó desde su punto habitual ubicado en la estación de servicio del Volcán.
Por su parte, el sorteo del domingo 19 de julio dejó otros 20.000 euros en el vecino municipio de Fasnia. El agente vendedor Vicente Francisco Rodríguez Expósito vendió el boleto premiado en la gasolinera Mundo.
Premios del Sueldazo del Fin de Semana
El dinero repartido en la Isla forma parte de la estructura de premios que la entidad distribuye cada sábado y domingo en todo el país:
- 160.000 euros en Güímar: Ocho cupones premiados con 20.000 euros cada uno (sorteo del sábado 18 de julio).
- 20.000 euros en Fasnia: Un cupón premiado con 20.000 euros (sorteo del domingo 19 de julio).
- Premio principal del Sueldazo: 300.000 euros al contado más un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años a las cinco cifras y serie.
- Premios secundarios: 2.000 euros al mes durante 10 años para otros cuatro cupones.
Dónde se compran los cupones de la ONCE
La red comercial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles cuenta con más de 21.300 vendedores autorizados en todo el territorio nacional.
Además, las distintas modalidades de lotería social se pueden adquirir de forma directa a través de la web oficial juegosonce.es y en establecimientos colaboradores.