Vanesa Rodríguez, la lotera que ha repartido 175.000 euros en Canarias

El cupón de la ONCE dedicado a la Playa de Matagorda ha repartido en La Palma 175.000 euros, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del miércoles 15 de julio.
La vendedora de la ONCE Vanesa Rodríguez Cáceres es quien ha llevado la suerte a La Palma con estos 175.000 euros que ha repartido desde su punto de venta situado en Los Llanos de Aridane, Centro Comercial Trocadero.
El cupón dedicado a la Playa de Matagorda, perteneciente a la serie ‘Playas con bandera’, ha repartido 1.400.000 euros entre localidades de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía y Baleares.
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.