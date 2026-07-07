Manu Regato, influencer, sobre la música de España en el Mundial: “Cambien ‘La Graciosa’ de Quevedo, pongan a Raphael”

España volvió a celebrar un gol en el Mundial con acento canario. La victoria de la selección contra Portugal dejó una de las imágenes más comentadas entre los aficionados: el tanto decisivo en el tramo final del partido y, justo después, la celebración al ritmo de ‘La Graciosa’ de Quevedo, que ya había sonado en otras ocasiones en el Mundial cuando marcaba La Roja.
El momento no pasó desapercibido para Manu Regato, influencer que se encontraba entre la afición española y que decidió grabarse un vídeo reaccionando a la elección musical. Su comentario, difundido en TikTok, ha generado conversación entre quienes defienden el tema del artista grancanario y quienes consideran que la canción no termina de encajar como himno de celebración de España.
“No puede ser que España meta gol y esté sonando La Graciosa”, afirma Manu Regato en el vídeo. “Tenemos que cambiar de canción, una de Raphael, Alaska o Mario Vaquerizo, la que sea, pero no puede estar sonando La Graciosa”, añade el influencer, visiblemente sorprendido por la elección musical tras el gol.
@manuregatoo
lg: manuregato♬ sonido original – Manu Regato
Sus palabras provocaron rápidamente la reacción de numerosos usuarios en redes sociales. Algunos no entendieron la crítica y salieron en defensa de la canción de Quevedo. “No entiendo por qué no puede estar sonando La Graciosa”, escribió uno de ellos.
Otros, sin embargo, interpretaron que la queja no iba dirigida contra el tema en sí, sino contra su capacidad para representar al conjunto del país en un Mundial. “Él no lo dice porque La Graciosa sea una mala canción, sino porque es una canción que no representa a España”, comentó otro usuario.
También hubo quienes reivindicaron precisamente lo contrario: que Quevedo, como uno de los artistas españoles más escuchados internacionalmente, sí encaja en una celebración de la selección. “Gol de España, pues que suene uno de los artistas españoles más escuchados en el mundo”, señaló otro comentario.
El debate llega en un momento de máxima exposición para ‘La Graciosa’, una canción que conecta directamente con Canarias y que ha terminado colándose en uno de los escenarios deportivos más seguidos del planeta. Lo que para algunos es una elección inesperada, para otros se ha convertido en una forma de escuchar al Archipiélago cada vez que España marca en el Mundial.
Más allá de la opinión de Manu Regato, el vídeo ha servido para confirmar que la canción de Quevedo no está pasando desapercibida entre la afición. Cada gol de España no solo se celebra en el campo: también abre conversación en redes.