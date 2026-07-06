España elimina a Portugal y se mete en cuartos de final del Mundial 16 años después (0-1)

La selección española de fútbol se clasificó este lunes para los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Portugal (0-1) en el estadio de Dallas. Un gol agónico de Mikel Merino en el minuto 90 desatascó un encuentro de máxima tensión y selló el pase de La Roja entre los ocho mejores equipos del planeta.
El combinado dirigido por Luis de la Fuente dominó gran parte del juego, pero tuvo que madurar el partido ante un rival muy ordenado. Con este triunfo, España rompe una racha negativa y regresa a los cuartos de final de una cita mundialista 16 años después, algo que no lograba desde el campeonato de Sudáfrica en 2010.
Dominio de La Roja y madera de Portugal
La primera mitad en Dallas arrancó con igualdad, aunque España fue ganando terreno con el paso de los minutos. Mikel Oyarzabal dispuso de la oportunidad más clara en un mano a mano frente al guardameta Diogo Costa, pero su remate con la pierna izquierda se marchó desviado. Poco después, el portero portugués salvó a su equipo tras repeler un disparo de Lamine Yamal cuyo rechace recogió Álex Baena, lo que obligó a una nueva estirada del meta luso.
Portugal también generó peligro antes del descanso. Cristiano Ronaldo dio el primer aviso con un remate dentro del área que atrapó con seguridad Unai Simón. Minutos más tarde, la madera evitó el tanto luso tras un potente disparo de Nuno Mendes que llegó a rozar en la cabeza del defensa español Pedro Porro antes de estrellarse en el larguero.
Merino desata la locura en el minuto 90
Tras el paso por los vestuarios, el ritmo del encuentro decayó notablemente. Portugal optó por replegarse en su propio campo con el objetivo de hacer daño a través de contragolpes rápidos. Cuando la prórroga parecía inevitable en Dallas, apareció la jugada definitiva del encuentro.
En el último minuto del tiempo reglamentario, Ferran Torres filtró un pase preciso entre la defensa portuguesa para dejar a Mikel Merino solo ante Diogo Costa. El centrocampista definió con un disparo raso al primer palo para batir al arquero y certificar la clasificación. España ya espera rival en la siguiente ronda, que saldrá del enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica.