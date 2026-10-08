El Güímar estalla contra la Federación a las puertas de la Copa del Rey: “Nos han dado la espalda una vez más”

El Atlético Unión de Güímar ha denunciado que la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT) ha rechazado su petición de aplazar el encuentro de liga frente a la UD Las Zocas, previsto para este viernes, 9 de octubre.
El conjunto tinerfeño critica que la decisión le obligaría a disputar tres partidos en siete días, dos de ellos con menos de 36 horas de diferencia, antes de afrontar una eliminatoria decisiva de la Copa del Rey.
A través de un contundente comunicado oficial, el club ha cargado contra la Federación y su presidente por lo que considera una falta de apoyo institucional en un momento especialmente importante para la entidad.
“La FIFT y su presidente nos han dado la espalda una vez más”, asegura el equipo güimarero, que también reprocha a la UD Las Zocas su negativa a alcanzar un acuerdo para modificar la fecha del encuentro.
Tres partidos en siete días y una eliminatoria decisiva
El origen del nuevo conflicto está en la acumulación de compromisos deportivos que afronta el Atlético Unión de Güímar.
El equipo tiene previsto disputar este domingo, 11 de octubre, la vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey contra el Sporting Hortaleza, un encuentro que determinará qué conjunto accede a la siguiente ronda de la competición.
Sin embargo, el calendario de liga también contempla un enfrentamiento contra la UD Las Zocas este viernes, apenas dos días antes de la cita copera.
Según denuncia el club, esta situación le obligaría a jugar tres partidos en siete días, con dos encuentros separados por menos de 36 horas. “Una exigencia inaceptable ante una cita que podría permitirnos traer a la Isla a un equipo de Primera División”, sostiene la entidad en su comunicado.
El Güímar considera que el calendario perjudica su preparación para un partido que podría darle acceso a una eliminatoria frente al Sevilla FC, equipo que espera al vencedor del cruce contra el Sporting Hortaleza.
El Güímar también carga contra Las Zocas
La directiva asegura que intentó alcanzar un acuerdo con la UD Las Zocas para aplazar el partido, aunque las conversaciones no tuvieron el resultado esperado. “Intentamos acordar el aplazamiento con la U.D. Las Zocas, sin éxito”, explica el comunicado.
El conjunto güimarero considera que la postura de su rival supone una falta de consideración hacia las circunstancias deportivas que atraviesa. “Su falta de colaboración demuestra una absoluta falta de consideración hacia nuestro club. La deportividad también se demuestra fuera del campo”, manifiesta la entidad.
Estas acusaciones corresponden a la versión del Atlético Unión de Güímar, sin que el comunicado recoja la explicación de Las Zocas sobre los motivos para no aceptar el cambio de fecha.
“No se puede presumir de los clubes cuando ganan y abandonarlos cuando necesitan apoyo”
Las críticas más duras del comunicado se dirigen a la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y a su presidente.
El Güímar compara la respuesta recibida con la actuación de la federación madrileña durante el conflicto que mantiene con el Sporting Hortaleza por los incidentes registrados el pasado fin de semana. “Mientras la federación madrileña ha defendido públicamente a su club, nosotros volvemos a encontrarnos solos cuando necesitamos respaldo”, sostiene.
La entidad recuerda que las federaciones deportivas existen gracias a los clubes que las integran y reclama un trato que considera más justo. “No pedimos privilegios: exigimos respeto, un trato justo y responsabilidad”, añade.
El comunicado también cuestiona el respaldo institucional que reciben los equipos modestos cuando consiguen resultados destacados. “Después llegarán las fotografías y las felicitaciones por los éxitos del fútbol de la provincia. Pero no se puede presumir de los clubes cuando ganan y abandonarlos cuando necesitan apoyo”, señala.
El club concluye reclamando deportividad a Las Zocas y respaldo a la Federación, al tiempo que advierte de que una situación similar podría afectar a otras entidades deportivas.
Pendientes del partido contra el Sporting Hortaleza
Esta nueva controversia llega después de los incidentes registrados el pasado domingo, 4 de octubre, en el campo de Tasagaya, que impidieron la celebración del partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey.
El Sporting Hortaleza se negó a disputar el encuentro al considerar que no existían condiciones de seguridad suficientes tras los altercados.
Posteriormente, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó las alegaciones presentadas por ambos clubes. El Güímar había solicitado que la negativa del equipo madrileño se considerase una incomparecencia, mientras que el Hortaleza reclamaba que se diera la eliminatoria por perdida al conjunto tinerfeño.
El órgano disciplinario federativo consideró justificada la decisión del Sporting Hortaleza de no jugar por el temor generado por los incidentes, pero tampoco encontró motivos para declarar perdedor al Güímar.
La RFEF estableció que el partido deberá celebrarse el domingo 11 de octubre, a las 12.00 horas, en el estadio El Peñón de Puerto de la Cruz, en terreno neutral y a puerta cerrada.
Además, abrió un procedimiento disciplinario extraordinario para determinar las posibles responsabilidades derivadas de los altercados.
Con el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey en juego, el Atlético Unión de Güímar vuelve a reclamar apoyo institucional mientras afronta una semana marcada por los conflictos deportivos y federativos.