El Güímar recurrirá la decisión de jugar ante el Hortaleza a puerta cerrada

El Atlético Unión Güímar recurrirá la resolución del juez disciplinario único de la Real Federación Española de Fútbol que ordena disputar este domingo, a las 12.00 horas, ante el Sporting Hortaleza el partido de previa de la Copa del Rey en el campo de fútbol El Peñón, en Puerto de la Cruz, a puerta cerrada y en terreno neutral. El conjunto tinerfeño entiende que la decisión no tiene en cuenta lo recogido en el acta arbitral y ya prepara las correspondientes alegaciones.
Así lo confirmó el presidente del AU Güímar, Javier Favarel, quien mostró su disconformidad con las condiciones fijadas para el encuentro. “Vamos a apelar la resolución porque no se está teniendo en cuenta el acta del árbitro. Presentaremos los recursos y veremos si somos escuchados o se nos hace caso omiso”, señaló en declaraciones a Radio Marca Tenerife.
Favarel considera, además, que la resolución coloca al conjunto tinerfeño en una situación de desventaja. “No estamos en igualdad de condiciones, porque vamos a jugar fuera de nuestro campo y a puerta cerrada, cuando la ida se jugó con público”, argumentó el dirigente. La decisión federativa llega después de los incidentes registrados en torno al encuentro de vuelta, disputado en Tasagaya, que finalmente tuvo que ser suspendido ante la negativa del Sporting Hortaleza a empezar el partido. El juez disciplinario único ha establecido ahora que se dispute en un escenario neutral y sin espectadores.
El presidente del Güímar también puso el foco en lo sucedido durante el encuentro de ida disputado en Madrid y denunció un trato desigual entre ambos episodios. “No están siendo justos con nosotros. En Madrid sufrimos lanzamiento de piedras a nuestro banquillo y dentro del campo, y nada sucedió. El delegado de la RFFM vio los proyectiles y nada pasó”, afirmó.
En este sentido, añadió: “En Güímar sucedieron cosas fuera del campo y sí hemos tenido esta repercusión. No se nos mide con la misma vara”.
Pese al conflicto generado alrededor de la eliminatoria, el presidente del AU Güímar quiso poner en valor la dimensión deportiva que mantiene abierta la Copa del Rey con la posibilidad de medirse al Sevilla.