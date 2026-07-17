Un negociador de la policía evita una tragedia en un edificio abandonado de Santa Cruz

La intervención de los servicios de emergencia ha permitido acceder este viernes a un joven que había entrado durante la mañana en un edificio abandonado de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, con intenciones autolíticas.
Según ha informado la Policía Local de la capital tinerfeña, el joven desistió tras las labores desarrolladas por personal negociador de la Policía Nacional.
Una vez controlada la situación, efectivos de Bomberos de Tenerife colaboraron en su evacuación del inmueble. En el dispositivo también participaron activamente agentes de la Policía Local y recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la instrucción de las correspondientes diligencias.
Las personas con pensamientos suicidas o sus familiares pueden solicitar ayuda gratuita, confidencial e inmediata durante las 24 horas a través de la Línea 024.