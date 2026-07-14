Tragedia en Tenerife: muere una mujer tras ser rescatada del mar

Una mujer de unos 70 años ha fallecido este martes tras ser rescatada con signos de ahogamiento en el Puertito de Güímar. Los servicios sanitarios intentaron reanimarla durante varios minutos, pero finalmente solo pudieron confirmar su muerte.
El suceso se produjo a las 10.46 horas de este 14 de julio de 2026, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias.
El personal de salvamento en playas sacó del agua a la afectada, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, e inició de inmediato las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.
Los sanitarios no pudieron salvarle la vida
Tras recibir la alerta, el 1-1-2 movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
También se desplazaron hasta la zona profesionales de medicina y enfermería del centro de salud del Puertito de Güímar.
Una vez en el lugar, el personal sanitario continuó practicando técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar. Las maniobras no dieron resultado y se confirmó el fallecimiento de la mujer.
En el dispositivo participaron además efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los agentes colaboraron con los servicios de emergencia y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.