Italia impone controles fronterizos con España tras la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno aumentó a media tarde de ayer hasta unos 48.300 los inmigrantes que ya han retornado a Marruecos desde Ceuta después de la grave crisis migratoria en la que llegaron a ingresar a la ciudad autónoma más de 50.000 personas de forma irregular, según datos oficiales, en información elaborada con datos facilitados por agencias de noticias. Ante semejante avance a la hora de devolver la normalidad a Ceuta, resulta evidente que lo más importante de dicha crisis son que al menos 57 personas fallecieron en su intento de alcanzar territorio español durante las dramáticas horas vividas allí.
Detalla el Ejecutivo central que si bien durante prácticamente todo el pasado jueves el flujo de entradas a Ceuta fue continuo, ayer la gran mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera a nado o bordeando el espigón de El Tarajal habían emprendido el camino de vuelta.
Ya al mediodía, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cifraba en 25.000 los retornados, a un ritmo de 150 personas por minuto, y solo unas horas después elevó el número a 37.500 para durante la tarde subir el cálculo del Ejecutivo aumentó hasta los referidoas 48.300, ya cerca del total de los que entraron.
Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP) dijo que eran todavía más, 60.000 personas en un solo día, en su mayoría de origen marroquí y de los cuales unos 7.000 serían menores de edad.Sánchez estuvo ayer en la ciudad autónoma y calificó este incidente como un ataque y una violación de la integridad territorial de España, a la par que anunció la instalación de unas boyas en el mar como posible solución a las llegadas masivas.
El jefe del Ejecutivo español culpó a las mafias de tráfico de personas y al llamamiento que hicieron a través de redes sociales incitando a cruzar a Ceuta después de una reciente sentencia del Tribunal Supremo prohibiera las devoluciones en caliente.
Además, el presidente defendíó la cooperación con Marruecos, aunque le pidió más contundencia para que “cuanto antes” todos los migrantes que pasaron de forma irregular vuelvan a sus países de origen.
Ya advertidos por los terribles sucesos del día anterior, la Policía portuaria de Ceuta logró repeler en la tarde de ayer un intento de decenas de migrantes de entrar al puerto de la ciudad autónoma, donde zarpan los barcos que parten hacía la península, como pudo comprobar Europa Press.
Minutos antes de las 17.00 horas, numerosas personas trataron de irrumpir en las inmediaciones de la zona portuaria. Tras la actuación policial que les impidieron el paso, algunos de ellos se tiraron al agua, mientras que los que consiguieron entrar al puerto trataron de ocultarse con el objetivo de poder abordar algún barco que les lleve a la península.
Lo realmente importante
Respecto al balance de fallecidos, fue la Delegación del Gobierno en Ceuta quien actualizó ayer a 57 los cadáveres encontrados desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.
Los nuevos hallazgos se suman a los 30 muertos encontrados hasta el pasado miércoles en lo que iba de año. Ahora son ya al menos 87 fallecidos durante todo 2025 en esta ruta de migración irregular, una cifra siempre importante por lo que supone de pérdida de vidas humanas pero lejos de la catástrofe que sufre Canarias por este motivo desde finales del siglo pasado. Para hacerse una idea, solo este año se estima que los muertos o desaparecidos en aguas isleñas son al menos 168, pese a que 2026 es un ejercicio de bajo tráfico de personas por estos lares si se compara con las hecatombes que han tenido lugar en la llamada Ruta Atlántica.
Mientras que las reacciones políticas dentro de España han sido previsibles dado que el PP acusó como siempre a Sánchez, Vox demostró su radicalidad al anunciar que quitará las subvenciones a ONG como Cruz Roja y Cáritas si auxilian a los migrantes mientras los socios políticos del Ejecutivo actual aprovecharon para marcar distancia con el PSOE, lo más llamativo resultó ser el eco internacional.
Así, después de que el Gobierno de Italia sorprendiera con el anuncio de cerrar el espacio Schengen respecto a España, la Comisión Europea tuvo que salir al paso explicando que no se está registrando ningún tránsito de migrantes irregulares desde Ceuta hacia otros países del bloque.
No en balde, el régimen específico previsto en el Código de Fronteras Schengen para Ceuta y Melilla garantiza que se mantienen los controles sobre quienes abandonan ambas ciudades autónomas, pese a lo cual otros gobiernos europeos también expresaron su preocupación por un posible efecto de la crisis sobre la libre circulación dentro de la UE.
“Ceuta y Melilla están sujetas, en virtud del artículo 41 del Código de Fronteras Schengen, a un régimen específico, por lo que nadie puede salir de Ceuta hacia la España peninsular o hacia otros Estados miembro de la UE sin someterse a controles en la frontera exterior. A estos efectos, Ceuta se considera frontera exterior de la Unión Europea y deben aplicarse los controles correspondientes”, aclaró ayer con rotundidad el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, antes de cubrayar que “no se están produciendo desplazamientos posteriores hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembro”.