Ceuta afronta una crisis sin precedentes tras la entrada de miles de migrantes y la muerte de 16 personas

Ceuta afronta una grave emergencia migratoria y humanitaria después de que miles de personas accedieran desde Marruecos durante el jueves, tanto a nado como a pie por el espigón del Tarajal. En solo 24 horas, los servicios fronterizos recuperaron del mar los cuerpos de 16 personas, según la información difundida por Europa Press.
Las llegadas continuaron durante toda la madrugada de este viernes, aunque con menor intensidad a primera hora. Fuentes policiales consultadas por la agencia cifran en más de 20.000 las personas que podrían haber entrado en territorio español, un dato todavía pendiente de confirmación oficial.
La magnitud del episodio supera ya la crisis de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas accedieron a Ceuta en dos días. Aquella entrada masiva se produjo en medio de una crisis diplomática entre España y Marruecos.
Al menos 16 fallecidos en solo 24 horas
La consecuencia más grave de las entradas por mar ha sido la localización de 16 cadáveres en aguas de Ceuta durante las últimas 24 horas.
La Guardia Civil recuperó 15 cuerpos durante la tarde del jueves. Salvamento Marítimo había encontrado otro fallecido esa misma mañana.
Con este último balance, ya son 47 las personas extranjeras encontradas muertas en aguas ceutíes durante 2026 mientras trataban de alcanzar la ciudad desde Marruecos. La cifra supera los 46 fallecidos contabilizados durante todo el año anterior, según los datos recogidos por Europa Press.
Miles de personas permanecen en las calles de Ceuta
La entrada comenzó a intensificarse durante el jueves y no se detuvo durante la noche. La mayoría de las personas llegadas son jóvenes marroquíes, aunque también se ha informado de la presencia de menores y familias.
Muchas han pasado la madrugada durmiendo en parques, calles y barriadas. Otras deambulaban por la ciudad sin conocer dónde podían recibir asistencia, debido a la saturación de los recursos de acogida.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) supera el millar de residentes pese a disponer de 512 plazas. Otro millar de personas permanecía en sus inmediaciones a la espera de poder acceder.
Los recursos destinados a menores también están “colapsados”, según la Ciudad Autónoma. Las autoridades han reabierto dos centros de acogida y trabajan para habilitar nuevas instalaciones.
El Ejército controla los accesos desde el Tarajal
El Gobierno ha desplegado efectivos militares junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional para reforzar la seguridad y controlar la movilidad dentro de Ceuta.
Vehículos militares fueron situados en la entrada desde el espigón con el objetivo de impedir que las personas recién llegadas se dispersaran por la ciudad. Los migrantes eran dirigidos hacia el Polígono del Tarajal, una zona industrial con numerosas naves.
Durante la madrugada también comenzaron los retornos voluntarios. Cientos de personas regresaron a Marruecos caminando por el mismo espigón por el que habían accedido horas antes.
El Ministerio del Interior anunció un acuerdo con Marruecos para devolver “lo antes posible” a quienes hubieran entrado de manera irregular. Los procedimientos deberán diferenciar entre adultos, menores de edad, posibles solicitantes de protección internacional y personas en situación de vulnerabilidad.
La normativa española contempla la devolución sin expediente de expulsión en determinados supuestos, aunque cada intervención debe cumplir las garantías legales y de protección internacional.
Pedro Sánchez se desplaza este viernes a Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar Ceuta este viernes, 31 de julio, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La agenda incluye una visita a la frontera del Tarajal y una reunión de coordinación en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y representantes del CETI y de Cruz Roja.
El rey Felipe VI también ha mantenido conversaciones telefónicas con Sánchez y Vivas para analizar la evolución de la emergencia, según informó la Casa Real.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que España aplicará los convenios migratorios suscritos con Marruecos y otros países. Torres señaló que las devoluciones se realizarán mediante los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta los derechos y las circunstancias de cada persona.
La presión migratoria se extiende a Melilla
La emergencia también ha alcanzado Melilla, donde la frontera de Beni Enzar permaneció cerrada este viernes después de varios intentos simultáneos de entrada registrados durante la noche.
Las actuaciones se concentraron en las zonas de Barrio Chino, Farhana y el Dique Sur. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, estimó inicialmente que unas 400 personas habían logrado acceder, aunque la Delegación del Gobierno señaló que todavía no existía un balance definitivo.
Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local participaron en el dispositivo. Algunos testigos afirmaron haber escuchado disparos disuasorios a ambos lados de la frontera, un extremo que debe quedar atribuido a esos testimonios mientras no exista confirmación oficial.