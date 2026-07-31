El Gobierno moviliza al Ejército ante la avalancha de migrantes en Ceuta

Los gobiernos de España y Marruecos acordaron ayer implementar medidas para la entrega “lo antes posible” de “todos” los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días, y en espacial ayer , cuando han flanqueado masivamente la valla por el espigón de El Tarajal.
Fuentes del Ministerio del Interior explicaron que los dos países acordaron “reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente” a la ciudad autónoma.
El ministro del ramo, Fernando Grande Marlaska, ha permanecido en contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y hoy estará en Ceuta para hacer frente a esta crisis migratoria.
En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que están preparando “las medidas necesarias” para “recuperar la normalidad lo antes posible” a través de su cuenta oficial de Twitter, ahora conocida como X.
Tras hablar con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, Sánchez insistió en que el Gobierno central está volcado en dar una respuesta “inmediata” a la situación en Ceuta y trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales. No es la primera vez que Sánchez y Grande-Marlaska apuestan por las llamadas devoluciones en caliente cuando la crisis migratoria afecta a las ciudades autónomas españolas,
Hasta el momento, el Gobierno defiende que la cooperación con Marruecos es “excelente” y evitan culpar a las autoridades del país vecino de la entrada masiva de personas en territorio nacional. Por el contrario ambos países coinciden en señalar a las “organizaciones criminales” y de “tráfico de personas” que buscan “instrumentalizar” la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe dichas devoluciones en caliente de las personas que llegan a nado a Ceuta y Melilla.
Desde el Ministerio de Exteriores también han desvinculado esta crisis migratoria del viaje de Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio, país con el que Rabat mantiene un enfrentamiento histórico.
“La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia”, indicaron fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también aseguraron que la coordinación en migración, así como con “otros temas” es “muy intensa”.
Sea como fuere, es obvia la tensión que ha provocado esta nueva crisis migratoria en Ceuta, a tal punto que numerosos migrantes que entraron ayer en Ceuta desde Marruecos rompieron ayer el cordón policial desplegado a primera hora de la tarde en la zona de El Tarajal, en el lado español, para contener la entrada masiva de migrantes.
Previamente, los migrantes estaban siendo controlados y dirigidos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por las fuerzas de seguridad del Estado, pero, ante la multitud aglomerada en la zona del cordón policial, comenzaron a rebasarlo. A los migrantes que alcanzaron la costa ceutí por mar se sumaron decenas más que consiguieron rodear el espigón y acceder a pie a territorio español, obligando a mantener un amplio despliegue policial en la zona.
Sobre el terreno, los agentes españoles reforzaron su dispositivo en el lado ceutí de la frontera. Equipados con cascos, escudos antidisturbios y material para el control de masas, los miembros de seguridad se situaron en la salida del paso fronterizo para impedir que sigan entrando en la ciudad.