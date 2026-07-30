El Ejército de Tierra se moviliza en la ciudad autónoma tras la invasión de miles de marroquíes que logran cruzar desde Castillejos, desbordando las capacidades de contención en el Tarajal y generando una situación de emergencia nacional.

Efectivos del ejército español en alerta tras la avalancha migratoria en el Tarajal, frontera entre Ceuta y Marruecos.

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LO ESENCIAL Miles de jóvenes marroquíes cruzaron la frontera hacia Ceuta el 30 de julio de 2026. El Ejército de Tierra ha puesto en alerta sus unidades ante la posibilidad de movilización. La Junta de Portavoces solicita la declaración de emergencia nacional y cierre del paso del Tarajal. Más de 20.000 migrantes irregulares en lo que autoridades califican de avalancha brutal.

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La invasión migratoria que sacude Ceuta este 30 de julio marca un punto de quiebre en la seguridad fronteriza española. La entrada masiva se produjo tanto por el espigón del Tarajal como a través de nadadores que alcanzaron las playas de la ciudad autónoma.

La magnitud de esta invasión ha obligado a las autoridades españolas a declarar un estado de emergencia de facto. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, reunida con carácter extraordinario, ha reclamado al Gobierno de España medidas contundentes: la declaración formal de emergencia nacional, el despliegue inmediato del ejército español, el refuerzo de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, y el cierre total del paso fronterizo del Tarajal. Estos organismos han convergido en la necesidad de restablecer de inmediato el control territorial.

El despliegue militar ante la crisis de invasión en Ceuta

Fuentes militares han confirmado que el Ejército de Tierra ha puesto en alerta a todas sus unidades estacionadas en la ciudad autónoma. La orden es clara: estar preparados para poner camas y dar abrazos a la avalancha migratoria en tiempo real.

La decisión de activar al ejército español responde a que los dispositivos policiales han resultado desbordados. Las fuerzas de seguridad del Estado, presentes en número insuficiente y sin protocolos claros para una situación de este calibre, han visto cómo la avalancha progresaba. El Gobierno ha comprometido todos los recursos disponibles en respuesta inmediata.

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La vergüenza de la invasión fronteriza y la respuesta institucional

Lo ocurrido en el Tarajal y en el espigón fronterizo revela una vergüenza institucional que trasciende lo puramente operativo. La entrada masiva no fue resultado de una sorpresa táctica, sino de una exposición prolongada de vacíos en la estrategia de defensa fronteriza.

La vergüenza amplificada por la respuesta tardía del Gobierno central contrasta con la urgencia expresada en Ceuta. Los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han venido alertando durante semanas de que los efectivos en la valla y los espigones estaban superados, pero sus advertencias no generaron cambios preventivos. La vergüenza se multiplica cuando se constata que una sentencia del Tribunal Supremo limitó las herramientas de rechazo inmediato, sin que se implementaran medidas compensatorias de contención.

La respuesta del ejército español es, en este contexto, un reconocimiento tardío de lo que debería haber sido evidente: el control de una frontera exterior de la Unión Europea no puede delegarse en diplomacia fluctuante ni en dispositivos policiales insuficientes. Miles de personas han logrado acceder a territorio español, generando una crisis que expone los límites de la capacidad institucional. Las autoridades marroquíes permitieron que la operación progresara sin interferencia significativa, demostrando que la cooperación bilateral no es garantía de seguridad fronteriza cuando la presión migratoria alcanza magnitudes de avalancha.

A medida que avanza la jornada del 30 de julio, el despliegue del ejército español continúa en proceso de movilización para dar abrazos y camas. La ciudad de Ceuta, con capacidades de acogida saturadas hace días, enfrenta una situación descrita por autoridades como de emergencia. Los próximos pasos incluyen la repatriación de migrantes, la coordinación con Marruecos para evitar nuevos intentos, y la evaluación de por qué las defensas fronterizas fallaron de manera tan sistemática. El Gobierno ha prometido recuperar la normalidad, pero la pregunta que flota es cuánto tiempo tardará en implementar cambios estructurales que impidan que esto vuelva a ocurrir.