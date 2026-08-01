El Estado retrasa 2 años más el fin de las obras en la depuradora de Santa Cruz

El Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España acumula cuatro años de retraso en la ampliación de la depuradora de Buenos Aires en Santa Cruz de Tenerife. Las obras, inicialmente previstas para su finalización en noviembre de este año, han vuelto a sufrir un nuevo revés, ya que el Estado ha comunicado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife otro cambio de fecha para la conclusión de los trabajos, esta vez hasta junio de 2028.
Ante las sucesivas demoras para que el Ministerio concluya de una vez las obras de la depuradora, desde la fecha inicial de 2022, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha arremetido contra el Ejecutivo central y ha denunciado que “es una tomadura de pelo en toda regla a la ciudad, además de otro menosprecio de Pedro Sánchez a Santa Cruz”.
Tarife añadió que la demora en dos años más para la conclusión de los trabajos en laEstación Depuradora de Aguas (EDAR) de Buenos Aires, que presta servicio a los municipios de Santa Cruz, La Laguna y El Rosario, “implica un retraso en la obtención de la bandera azul para las playas del municipio y en el objetivo de lograr el vertido cero. El Ayuntamiento capitalino, junto a Emmasa, ha invertido 16 millones de euros en acometer a lo largo de estos años diferentes obras para que las aguas residuales sin tratar no llegaran al mar, sobre todo en La Hondura, en Cabo Llanos. Ahora se nos impide alcanzar esta meta”, subrayó.
El concejal criticó que desde 2020, cuando fue acordado el proyecto de ampliación de la depuradora por parte del Estado, con una financiación de 18 millones de euros, el Estado ha ido cambiando las fechas para finalizar las obras, como en julio de 2024 o diciembre de 2025. “La última que se comunicó al Ayuntamiento, por escrito, fue noviembre de 2026 y, ahora, envían otra información para fijar la fecha a junio de 2028”.
En el escrito remitido por el Ministerio de Transición Ecológica al Consistorio se explica que tras las pruebas realizadas por la Dirección General del Agua en la EDAR de Buenos Aires, el pasado 10 de julio, se han tenido que corregir deficiencias para la puesta en marcha de dos de las bombas, pues “en la conducción izquierda se detectaron fugas” que ya han sido solventadas. Una situación a la que se une la aprobación de una modificación del proyecto derivada por la necesidad de rediseñar la línea de fangos, al no cumplirse las condiciones previstas para la estabilización en el reactor, lo que limita el grado de sequedad en los tornillos instalados.
Según el documento de la Dirección General del Agua, entre los hitos pendientes a ejecutar destacan actuaciones en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cabo Llanos, trabajos en la línea de agua convencional de la depuradora, y la ejecución de la línea de fangos para garantizar la seguridad del bombeo a la EDAR. Igualmente, añade que está previsto el inicio de la puesta en marcha del nuevo reactor biológico convencional.
Obras a llevar a cabo que demoran hasta junio de 2028 el fin de la reforma de la depuradora, siempre “condicionada a los plazos de tramitación de la modificación del proyecto” para alcanzar la capacidad de los 55.000 metros cúbicos.
El concejal Carlos Tarife manifestó que desde el Ayuntamiento “vamos a seguir insistiendo a través de Subdelegación del Gobierno y con escritos a Madrid que la solución a la depuradora llegue cuanto antes”.