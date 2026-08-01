El rey Felipe VI ha expresado este sábado su “preocupación e indignación” por los graves acontecimientos registrados en Ceuta y, en menor medida, en Melilla. El jefe del Estado ha pedido adoptar medidas para garantizar la seguridad de ambas ciudades autónomas y evitar que una crisis de estas características vuelva a repetirse.
En un mensaje difundido por la Casa Real, el monarca ha reclamado que se transmita “de forma unida, clara y determinante” a los habitantes de Ceuta y Melilla el apoyo del resto de España.
“El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse”, ha señalado Felipe VI.
La crisis comenzó con la entrada irregular de alrededor de 50.000 personas en Ceuta desde Marruecos. Las autoridades españolas sostienen que más de 48.000 regresaron al país vecino durante las 48 horas posteriores. El último balance oficial citado por Reuters eleva a, al menos, 67 las personas fallecidas en el lado español de la frontera.
Felipe VI mantiene contactos con Sánchez, Feijóo y las ciudades autónomas
Felipe VI, que se encuentra en Palma, ha mantenido contactos durante los últimos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
También ha hablado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. La Casa Real ha explicado que el monarca les ha transmitido “palabras de ánimo y firmeza”.
El rey comenzó a seguir directamente la evolución de la crisis desde la noche del jueves. Las primeras conversaciones se produjeron con Sánchez y Vivas, a las que posteriormente se incorporó el contacto con Imbroda.
Felipe VI había mantenido el miércoles un despacho de trabajo con el presidente del Gobierno en Palma. El encuentro tuvo lugar después de que el monarca regresara de Lima, donde asistió a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.
Interior afirma que Ceuta recupera la normalidad
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado desde Ceuta que la situación creada por la entrada masiva se ha revertido en gran medida durante las últimas 24 horas.
Las entradas prácticamente se detuvieron durante la noche del viernes al sábado, aunque Interior mantiene desplegados los refuerzos policiales y militares. Las autoridades han comenzado además a instalar una barrera flotante de unos 500 metros junto al espigón del Tarajal.
Marlaska ha defendido que Marruecos es un socio “plenamente fiable” y ha afirmado que las autoridades españolas no habían recibido información de inteligencia que anticipara una entrada de estas dimensiones.
La crisis, sin embargo, ha provocado una fuerte discusión dentro de la Unión Europea sobre el control de las fronteras exteriores, los movimientos dentro del espacio Schengen y la política migratoria española.
Reunión urgente de los ministros de Interior de la UE
Pedro Sánchez ha solicitado una reunión extraordinaria y urgente de los ministros de Interior de la Unión Europea para abordar la situación de Ceuta.
El presidente del Gobierno trasladó su petición a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
Sánchez también criticó la reacción de algunos gobiernos europeos, después de que varios países cuestionaran la gestión española y llegaran a plantear restricciones vinculadas al espacio Schengen.
La presidencia irlandesa ha confirmado que los ministros europeos se reunirán por videoconferencia el próximo martes. El encuentro estará presidido por el ministro irlandés de Justicia, Jim O’Callaghan, y analizará la respuesta comunitaria ante la crisis.
Al menos 22 gobiernos europeos habían reclamado una convocatoria extraordinaria para estudiar medidas coordinadas, como un eventual refuerzo de Frontex, una mayor protección de las fronteras exteriores y la revisión de la cooperación con Marruecos.