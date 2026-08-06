La ola de calor pierde fuerza en Canarias: las temperaturas bajan de 40 a 34 grados

La previsión meteorológica para este jueves indica que estará despejado con intervalos en zonas bajas del norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, que podrá ser más acusado en medianías orientadas al sur, sin descartar que se puedan alcanzar los 34ºC localmente en medianías orientadas al sur y oeste. Los termómetros oscilarán entre los 31 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la isla de El Hierro.
Respecto al viento, soplará el alisio, que será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste. Podrá ser fuerte localmente en cumbres expuestas de la dorsal a últimas horas.
En Gran Canaria habrá cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de cielos despejados con intervalos en el este y oeste a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas irán en ligero descenso, siendo más acusado en medianías y en la vertiente suroeste. De todos modos, se esperan alcanzar los 34ºC en medianías del sur y oeste, y de forma puntual en costas del sudeste. En estas zonas las mínimas no bajarán de los 25ºC. En Las Palmas de Gran Canaria las máximas serán de 27ºC y las mínimas estarán en 23ºC.
Respecto al viento, será fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes del sureste y noroeste. Asimismo en cumbres expuestas, el viento será del noreste con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes, también en zonas altas de Las Tirajanas, en especial a primeras horas.