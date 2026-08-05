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Alerta por calor extremo en Canarias: hasta 40 grados en Gran Canaria y La Palma

Las temperaturas nocturnas inusualmente altas seguirán complicando el descanso
Alerta por calor extremo en Canarias: hasta 40 grados en Gran Canaria y La Palma
Ola de calor en Tenerife, Canarias. Fran Pallero (archivo)
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La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de riesgo meteorológico pasando a alerta por altas temperaturas en Gran Canaria y manteniendo el mismo nivel en La Palma, con un aviso que ha entrado en vigor a las 17:00 horas de este miércoles, 5 de agosto.

El resto del Archipiélago se sitúa en estado de prealerta ante el episodio de calor que sofoca a las Islas.

La medida se fundamenta en los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

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Zonas más afectadas por los 40 ºC y noches ecuatoriales

El episodio afectará con mayor virulencia a Gran Canaria, especialmente en las medianías de las vertientes este, sur y oeste, así como en las zonas bajas del sur y sureste, donde los termómetros registrarán máximas de 40 ºC.

Por su parte, en La Palma, la alerta se concentra en las cumbres y la vertiente oeste, con valores previstos que podrán alcanzar los 37 ºC en medianías del oeste y noroeste.

En el resto de Canarias, donde rige la prealerta, se superarán los 34 ºC en las vertientes sur de El Hierro y La Gomera, en las medianías del sur y el área metropolitana de Tenerife, en la cuenca de Tejeda y en zonas del interior sur de Fuerteventura y Lanzarote.

Además del bochorno diurno, la Dirección General de Emergencias advierte de que las temperaturas nocturnas se mantendrán inusualmente elevadas en las zonas de medianías y lugares poco ventilados, lo que complicará la recuperación térmica y el descanso de la población.

Recomendaciones oficiales de Emergencias

Ante este fenómeno meteorológico adverso, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha instado a la ciudadanía a seguir las siguientes pautas de autoprotección:

  • Protección en el hogar: Mantener la vivienda fresca bajando persianas en las horas de sol y ventilando por la noche. Usar climatización si es posible.
  • Cuidado personal: Evitar el sol directo, usar ropa clara y holgada, sombrero y beber agua de forma continuada sin esperar a tener sed.
  • Actividad física: Suspender los ejercicios prolongados en las horas centrales del día.
  • Alimentación y salud: Consumir comidas ligeras ricas en sales minerales, evitar el alcohol y consultar con el médico si se toma medicación que afecte a la termorregulación.
  • Colectivos vulnerables: No dejar jamás a niños ni a personas mayores dentro de vehículos cerrados y vigilar a familiares o vecinos de avanzada edad que vivan solos.

Para cualquier duda sobre el episodio, el Gobierno de Canarias recuerda que se encuentra operativo el teléfono de información 012.

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