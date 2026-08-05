Aemet anuncia un descenso de las temperaturas en Canarias desde este jueves

Las temperaturas en Canarias comenzarán a descender este jueves, aunque el calor todavía dejará valores de hasta 34 grados en zonas de Gran Canaria y La Palma. La jornada también estará marcada por el viento fuerte y la mala mar, con avisos amarillos activos en buena parte del Archipiélago.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso térmico ligero, más acusado en las medianías y en las vertientes orientadas al sur y al oeste. Pese a esta bajada, algunas zonas mantendrán temperaturas elevadas durante las horas centrales del día.
El viento alisio soplará con fuerza y podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las Islas de mayor relieve. También podrán registrarse en cumbres expuestas y, con menor probabilidad, en el sur de Lanzarote.
La Aemet mantiene avisos amarillos por viento en todas las Islas salvo Fuerteventura. En Lanzarote, está previsto que el aviso finalice a partir del mediodía.
Avisos por viento y mala mar en Canarias
El estado del mar será otro de los principales fenómenos de la jornada. Los avisos amarillos por fenómenos costeros afectan a Gran Canaria y a las Islas occidentales.
En estas zonas se esperan vientos del nordeste de fuerza seis, que podrán aumentar a fuerza siete mar adentro. La previsión apunta a fuerte marejada, con áreas de mar gruesa lejos de la costa.
La Aemet recomienda consultar la actualización de los avisos, ya que su intensidad, duración y zonas afectadas pueden modificarse. La predicción marítima oficial ofrece información específica para las aguas costeras de cada Isla.
Gran Canaria y La Palma alcanzarán los 34 grados
En Gran Canaria predominarán los cielos despejados, salvo algunos intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Los termómetros bajarán ligeramente, especialmente en las medianías y en la vertiente suroeste.
Aun así, se alcanzarán los 34 grados en las medianías del sur y oeste, así como de manera puntual en las costas del sureste. Las temperaturas mínimas no bajarán de 25 grados en estas áreas.
El viento será fuerte en las vertientes sureste y noroeste. También se esperan rachas muy fuertes en las cumbres expuestas y en zonas altas de Las Tirajanas, especialmente durante las primeras horas.
En La Palma, las máximas descenderán con mayor claridad en la vertiente oeste. Sin embargo, las medianías occidentales también podrán alcanzar los 34 grados. El alisio soplará con fuerza en el noroeste, el extremo sur y la zona de El Paso.
Tenerife, La Gomera y El Hierro
En Tenerife se esperan cielos despejados, con intervalos nubosos en las zonas bajas del norte. Las temperaturas bajarán ligeramente, con un descenso más apreciable en las medianías del sur.
No se descarta que los termómetros alcancen localmente los 34 grados en medianías orientadas al sur y al oeste. Las rachas más intensas se concentrarán en la vertiente sureste y el extremo noroeste.
La previsión será similar en La Gomera, donde el viento podrá alcanzar los 90 kilómetros por hora durante la primera mitad del día en las vertientes este y noroeste.
En El Hierro, el alisio también soplará fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente este y el extremo noroeste. Las medianías del sur y oeste podrán acercarse igualmente a los 34 grados.
Previsión para Lanzarote y Fuerteventura
En Lanzarote predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el norte. Las máximas bajarán en la mitad sur, especialmente en el interior. El alisio podrá dejar rachas muy fuertes, sobre todo durante la primera parte del día.
En Fuerteventura habrá cielos despejados, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en las costas este y oeste. Las temperaturas descenderán ligeramente en el oeste y se mantendrán sin grandes cambios en el resto.
El interior del sur de Fuerteventura podrá alcanzar de forma puntual los 34 grados. El viento tendrá intervalos fuertes, especialmente en la mitad meridional de la Isla.