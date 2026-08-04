Canarias vuelve a ser el punto más caluroso de toda España por tercer día

La pequeña localidad costera de Tasarte, en Gran Canaria, ha vuelto a ser este martes el punto más caluroso de todo el país, al registrar la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que hay allí ubicada una máxima de 42,6 grados.
Este hito, alcanzado a las 15:40 horas, sitúa otra vez a este pequeño barrio de apenas medio millar de habitantes censados en la primera posición de la clasificación de máximas de la jornada en España, por delante de los 41,6 grados anotados en Molina de Segura, Murcia, y de los 41 grados de Lomo Pedro Alfonso, en el también grancanario municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Y es que las vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria se encuentran otra jornada más en aviso por altas temperaturas, en esta ocasión de nivel naranja, por lo que han vuelto a registrar máximas que han superado o se han quedado cerca de la barrera de los 40 grados.
Así, el tercer punto más caluroso de Canarias hoy ha sido Maspalomas, en plena costa de San Bartolomé de Tirajana, que ha anotado 39,8 grados.
Hasta los 38,9 grados se ha ido el termómetro en la estación de la Aemet en el municipio de Agüimes, que también ha sido un habitual en esta ola de calor entre los primeros puestos de esta clasificación de calor.
En esta ocasión, el top cinco de las máximas en las islas lo completa Tijarafe, en la isla de La Palma, donde se han registrado 38,3 grados centígrados. La vertiente oeste y las cumbres de La Palma, junto con el sur, este y oeste de Gran Canaria, se encontraban hoy en aviso naranja por calor.
Estas temperaturas diurnas se suman a unas mínimas que se han quedado por encima de los 30 grados en muchos puntos del archipiélago, en lo que la Aemet ha llamado “noche infernal”, con temperaturas que dificultan mucho conciliar el sueño.
Este episodio de altas temperaturas continuará durante la jornada de mañana, aunque con algo menos de intensidad, ya que el mercurio empezará a dar un respiro, si bien el sur, este y oeste de Gran Canaria se mantendrá en aviso naranja de la Aemet porque se podrían alcanzar o incluso superar los 37 grados.
Por su parte, el oeste y las cumbres de La Palma, La Gomera, El Hierro, la vertiente sur, este y oeste de Tenerife y las cumbres de Gran Canaria se mantendrán en aviso amarillo por máximas que podrían alcanzar o superar los 34-35 grados.