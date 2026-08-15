Prisión sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal de un joven de 23 años en Fuerteventura

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 30 años detenido por el apuñalamiento mortal de un joven en la localidad de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, Fuerteventura..
El investigado por un presunto delito de homicidio pasó a disposición judicial y se acogió a su derecho constitucional a no prestar declaración ante las preguntas formuladas por la jueza.
El procedimiento penal se instruye tras la agresión ocurrida durante la noche del pasado miércoles en la calle Matías López de la localidad majorera. La víctima, de 23 años, recibió un ataque directo con arma blanca en la zona del cuello tras verse involucrado en una pelea en la vía pública, lo que obligó a desplegar un dispositivo de emergencia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de la Guardia Civil para intentar salvar la vida del agredido y dar con el agresor.
Intento de reanimación y desenlace en el Hospital General de Fuerteventura
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) recibió la alerta inicial a las 20:41 horas del miércoles. Al llegar al lugar de los hechos en Gran Tarajal, los facultativos del SUC y del centro de salud local constataron que el agredido se encontraba en parada cardiorrespiratoria debido a la gravedad de la herida incisa. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada aplicadas in situ permitieron revertir la parada y estabilizar al joven para su posterior traslado de urgencia.
La víctima ingresó en estado crítico en el Hospital General de Fuerteventura, ubicado en Puerto del Rosario. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos del personal de urgencias y cuidados intensivos, el joven no pudo superar la severidad de las lesiones en el cuello y falleció durante la madrugada del jueves.
Arresto en Gran Tarajal y diligencias judiciales en Fuerteventura
Tras confirmarse la agresividad del ataque, unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas iniciaron un operativo de búsqueda que permitió la localización y detención del sospechoso, un varón de 30 años, durante las primeras horas de la mañana del jueves. Los agentes del Instituto Armado concluyeron las primeras diligencias policiales en dependencias oficiales antes de remitir las actuaciones al juzgado competente en la Isla.
Tras la medida cautelar adoptada por la autoridad judicial, el detenido ha sido trasladado a un centro penitenciario. La investigación continúa abierta para esclarecer las causas del enfrentamiento callejero que desencadenó el ataque mortal en Fuerteventura.