“Queremos ir a Canarias”: por qué las Islas son el destino favoritos para los viajes del Imserso

Canarias vuelve a situarse entre los destinos favoritos de los viajes del Imserso 2026-2027. Las primeras jornadas de reservas han dejado plazas agotadas para algunas Islas y una elevada demanda en agencias de distintas comunidades autónomas. El clima durante el invierno, las estancias junto al mar y la posibilidad de viajar con transporte y pensión completa ayudan a explicar ese interés.
La tendencia aparece en distintos puntos de España. En una oficina de Nautalia de A Coruña, consultada por Libertad Digital, aseguraron este martes que Canarias era el destino más solicitado y ya no quedaban plazas disponibles. En la misma provincia, Cadena SER situó a Gran Canaria entre los lugares más deseados por los usuarios del programa.
No es un fenómeno limitado a Galicia. En Asturias, Lanzarote figura entre los destinos más demandados en el arranque de la comercialización. Y en A Mariña lucense, una agencia informó de que las plazas para Fuerteventura se habían completado durante el primer día de venta y las de Tenerife, al siguiente.
Estos datos de agencias no constituyen un ranking nacional oficial, pero muestran por qué Canarias ocupa un lugar destacado entre las preferencias de los pensionistas y jubilados que utilizan el Imserso.
Canarias funciona al revés en invierno
Hay otro dato que permite medir esa demanda.
El propio Imserso considera diciembre, enero y febrero temporada alta exclusivamente para los viajes a Canarias. Para Península y Baleares, en cambio, los meses con suplemento son octubre, mayo y junio.
Es una diferencia significativa. El programa está diseñado en buena medida para favorecer el turismo fuera de las épocas de mayor actividad, pero en Canarias el invierno coincide precisamente con uno de los periodos más atractivos para viajar.
Durante esos tres meses, un paquete de 10 días y nueve noches en Canarias con transporte cuesta 564,72 euros, frente a los 464,72 euros de los restantes meses incluidos en el programa.
Para una estancia de ocho días y siete noches, también con transporte, el precio pasa de 378,75 a 478,75 euros en diciembre, enero y febrero. El suplemento es, por tanto, de 100 euros.
El clima, una de las claves
La revista Viajar apunta al clima de Canarias durante el invierno como una de las principales explicaciones.
Cuando gran parte de España atraviesa sus meses más fríos, las Islas permiten combinar temperaturas suaves con playa, naturaleza y actividades al aire libre. Esa circunstancia convierte al Archipiélago en una alternativa especialmente atractiva entre diciembre y febrero.
La propia estructura de precios del Imserso refuerza esa idea: Canarias es el único destino de costa cuya temporada alta se sitúa precisamente en pleno invierno.
Además, el programa ofrece estancias de ocho o 10 días y permite elegir entre viajes con transporte incluido o desplazamiento por cuenta del usuario.
Los paquetes incluyen alojamiento en habitación doble, pensión completa, seguro colectivo, asistencia sanitaria complementaria en el hotel y actividades de animación sociocultural.
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura entre las opciones
La variedad del destino también juega a favor de las Islas.
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura permiten combinar costa con espacios naturales, patrimonio, gastronomía y excursiones. Viajar destaca, entre otros atractivos, el Teide y La Laguna en Tenerife; las dunas de Maspalomas y el Roque Nublo en Gran Canaria; los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes en Lanzarote; o Corralejo y Jandía en Fuerteventura.
El interés que despiertan algunas de estas Islas ya se ha dejado sentir en las agencias durante las primeras horas de comercialización.
Casi 880.000 plazas para esta temporada
El programa del Imserso 2026-2027 cuenta con 879.213 plazas para toda España: 440.284 corresponden a costa peninsular, 228.142 a costa insular y 210.787 a turismo de escapada. Más de 4,6 millones de personas están acreditadas para poder participar.
Ante las colas registradas durante el inicio de las reservas, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido este miércoles “tranquilidad” a los beneficiarios. En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha recordado que las plazas continúan apareciendo durante la temporada y que las cancelaciones vuelven a poner viajes a disposición de los usuarios.
En Canarias, las reservas comienzan este 16 de septiembre para los usuarios preferentes y el día 17 para los no preferentes. A partir del 19 podrán contratarse las plazas que continúen libres de cualquier provincia.