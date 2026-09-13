Imserso 2026-2027: fecha de venta en Canarias y quién puede viajar por 50 euros

Los viajes del Imserso 2026-2027 comienzan a comercializarse esta semana con 879.213 plazas disponibles entre destinos de costa peninsular, costa insular y escapadas. En Canarias, la venta no arranca este lunes 14, sino el miércoles 16 de septiembre para usuarios preferentes y el jueves 17 para no preferentes.
El programa mantiene además una de sus principales novedades sociales: 7.447 plazas a un precio único de 50 euros para personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad que hayan obtenido mayor puntuación en el baremo. Esa reducción solo es válida para un viaje y debe figurar en la carta de acreditación.
Cuándo pueden reservar los pensionistas de Canarias
El calendario de comercialización está dividido por comunidades autónomas. En Canarias, junto a Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Baleares, Cantabria, Murcia y País Vasco, la venta comienza el 16 de septiembre para las personas usuarias preferentes.
Los usuarios no preferentes podrán reservar desde el 17 de septiembre. El Imserso mantiene abierta la comercialización durante la temporada mientras existan plazas disponibles.
Para otras comunidades, como Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja, la venta sí comienza este lunes 14 para usuarios preferentes y el martes 15 para los no preferentes.
Casi 880.000 plazas y tres grandes modalidades
La nueva temporada dispone de 879.213 plazas. El 50,1%, un total de 440.284, corresponde a turismo de costa peninsular; el 25,9%, 228.142 plazas, a costa insular; y el 23,9% restante, 210.787 plazas, a turismo de escapada.
Esta última categoría incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta, Melilla y destinos de procedencia europea.
Los primeros viajes están previstos a partir del 1 de octubre, con Oropesa como primer destino anunciado. Para esta temporada hay 4.602.255 personas acreditadas.
Quién puede viajar por 50 euros
La tarifa reducida reserva 7.447 plazas para los pensionistas con menos recursos. El beneficiario pagará 50 euros independientemente del destino asignado, mientras que el Imserso asume el resto del coste.
La medida se estrenó la pasada temporada y fue utilizada por 5.221 personas. El requisito económico es percibir recursos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, además de haber obtenido suficiente puntuación en los criterios de valoración.
El programa mantiene asimismo plazas para viajar con animales de compañía en los destinos de costa peninsular y costa insular, respetando la normativa correspondiente.
Las reservas pueden formalizarse por Internet a través de las empresas adjudicatarias correspondientes o en las agencias de viajes autorizadas, utilizando la documentación de acreditación del programa.