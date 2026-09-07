Carmen Pérez asume la portavocía del PP en Santa Cruz

Carmen Pérez, próxima candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido ya en portavoz popular en el Consistorio, pasando a ocupar la primera tenencia de Alcaldía, quedando Carlos Tarife y Zaida Prieto como portavoces adjuntos.
Además, la consejera de la Sociedad de Desarrollo asume la concejalía de Planificación Estratégica, área en manos de Carlos Tarife, muy vinculada a la Sociedad de Desarrollo, siendo también responsable del área de Mercado. El propio Tarife, que se mantiene en el resto de cargos que ocupa hasta el momento, será ahora tercer teniente de alcalde.
Tras haber firmado el decreto José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Pérez pasa a ser la nueva mujer fuerte del Partido Popular en la capital.
Carmen Pérez, ya designada candidata a la Alcaldía santacrucera, reconoció en DIARIO DE AVISOS el “inmenso honor” que supone esta designación: “Es un inmenso honor y una inmensa responsabilidad que el partido haya pensado en mí. Di el salto desde el sector privado a la gestión pública para trabajar por Santa Cruz, así que el hecho de que el PP piense en mí es todo un orgullo”.